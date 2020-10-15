網上論壇︱然後，亞十沒有然後　（立法會議員 邵家臻）

八號風球的晚上，收到林國璋牧師通知，懷疑10月9日在小欖精神病治療中心因「長褲纏頸」而斃命的囚友，正是我們認識的那位被警暴的通州街公園街友亞十。

星期三早上，我跟屯門醫院死亡文件辦事處聯絡，確認了死者的身份就是亞十。醫院正等候懲教署文件，以及在召開死因裁判庭之後，才能將遺體交給林牧師和我跟進身後事。

據懲教署的新聞公告，亞十被發現時是長褲纏頸，送院後不治。對於亞十之死，街友們議論紛紛，發現疑點重重：1.何來纏頸？小欖精神病治療中心的囚倉全是單獨囚禁，樓高七呎，沒有窗口，難以吊頸；2.何來長褲？今天囚友仍是夏天裝束，還柙的是灰衫，判刑的是啡衫，兩者都是短衫短褲，何來長褲纏頸？3.被送入小欖的囚友都在醫療觀察名單（Medical Observation List）之內，按監獄規則，職員需每15分鐘觀察有關人士一次，並在紀錄冊上簽名確認。如此緊密觀察，莫說自殺，要自殘都不容易；4.若囚房是牆壁都有護墊的那一種「棉花房」，一定有閉路電視24小時監察，眾目睽睽下，如何輕生？雖未召開死因裁判庭，但四大質疑言之成理，值得注意。

我跟亞十早在年初認識，5月陪他到法庭應訊，9月尾送他一盒月餅過節，完全不覺他有輕生念頭。突如其來的噩耗，叫我既傷心又感到虧欠。由警察打人到不承認打人，再到高調拉人；由要求睇錄影片段到約時間睇錄影片段，再到取消睇錄影片段，又突然繳費就可取得錄影片段，到最後退款拒絕交出錄影片段等等，才不過是這幾個月的事。而箇中主角，正是亞十。通州街警暴事件真正做到「拖到死人」。

今年2月4日，有便衣警員到通州街公園以緝毒之名，虐打多名街友，並毀其家當。暴警食髓知味，2月24日黃昏時段，以差不多人數，差不多裝束，差不多理由，差不多手法，將警暴事件再發生一次。街友忍無可忍，遂向林國璋牧師求助。林牧師隨即通知我有關事件。

3月3日，臻辦職員、林國璋牧師、甘浩望神父及幾位深水埗區議員到通州街公園示威。同日，林牧師收到警民關係組電話，質疑林牧師在未確實是便衣警察的身份就直接指是警察所為，是污蔑警隊形象，並要求林牧師立即在面書上澄清。為免林牧師由原告變被告，被指作假口供，我連忙發信康文署要求保存2月24日下午5時至6時通州街公園閉路電視的錄影帶。

3月4日下午4時，我再致電康文署跟進。負責人表示已經保存影帶片段，不會刪除，但至於「睇片」，因涉及他人私隱，要諮詢個人資料私隱專員公署及司法機構的意見，才可決定睇帶安排。3月4日晚上10時28分，警察發出新聞公告，案件已交由西九龍總區重案組調查，一名警員因涉嫌「刑事毀壞」被拘捕。

九人涉案，只得一人被捕，就此罷休，對街友絕不公道。3月11日，我將三位街友的「個人資料（私隱）條例查閱資料要求表格」及授權書，正式向康文署要求翻看及保留2月4日及2月24日第21號和34號閉路電視影像複本。

幾通電話往來，終於約好「睇片」會議，日期是4月29日上午十時半，地點是通州街公園內的壁球中心。但「睇片」前一晚9時半（即4月28日晚上），康文署突來電指警方通知案件因進入司法程序，所以2月4日的片段不可播放；待4月29日上午9時45分，康文署再指警方表示2月24日案件亦因進入司法程序，要臨時取消睇片安排。

警察太猖狂！我連同亞十、牧師按時間到康文署，與他們理論，要署方交代，之後再回到立法會召開「街友被警暴事件」 記者招待會：「司法程序 包庇警暴 欺凌街友 肆無忌憚」。

以為是群眾壓力起作用，5月8日，警方再以涉嫌「妨礙司法公正」及「公職人員行為失當」拘捕8名涉案警員，卻未有正式檢控。署方在7月8日亦表示願意提供閉路電視片段，並收取2,393.8元行政費。我乖乖繳交，也乖乖等消息，向職員查問，對方卻是支支吾吾。直至7月30日，突然收到署方信件，訴求又被拒絕。康文署在信中表示，警方於本月22日通知署方，稱相關片段跟一宗正在調查的案件有關，發放片段會損害調查及將來可能出現的審訊，因此康文署決定「延後」提供相關影片，並退回相關費用。

然後之後又然後，8月3日，我唯有再去信署方要求繼續保留有關閉路電視影像。不是不知道可以向法庭申請披露有關閉路電視片段，甚至作民事索償；但有關程序至少要半年，現階段證據不足，申請法援不容易，律師費更動輒要2、30萬……

然後，可惜亞十沒有然後。他在10月9日在小欖精神病治療中心死了，帶着被警暴的寃屈死了。

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