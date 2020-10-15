延任議會︱民主派IT委員會拉布阻何君堯選主席 下次會議再續選舉

延任的立法會展開新一年度會期，建制派明言要包攬全部事務委員會正副主席，今日在多個委員會已經成功包攬正副主席，但在立法會資訊科技及廣播事務委員會觸礁。民主派在委員會上不斷提名不同議員參選主席及提出規程問題，最終半小時的會議無法選出主席人選，亦令建制派參選人何君堯無法順利如願接任主席。

資訊科技及廣播事務委員會今日選舉正副主席，由上一年度主席、民主派莫乃光主持。有別於建制派議員在主持選舉主席時限時提名，莫乃光容許民主派不斷提名議員參選主席，民主派分別提名鄺俊宇、毛孟靜、梁繼昌、李國麟和林卓廷等，建制派則提名何君堯競逐主席。毛孟靜、郭家麒也在席間提出對何君堯任主席的憂慮，認為何曾表明要整頓港台，擔心其立場影響中立。

會議準時在5時結束，完會前尚未完成選舉主席程序，要待下次再續。何君堯昨天曾預告，若當選此委員會主席，會全力革新香港電台，包括研究將政府新聞處合併，藉重組提升「幫政府」的能量。

民主派拉布期間，經常被傳媒拍攝到在會議室午睡的自由黨張宇人及民建聯黃定光，疑似「再搵周公」，閉目沉思。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！