浪卡冇料到　天文台認預測有誤差

【本報訊】本港前日經歷14小時八號波高掛，但多區風力未達烈風或暴風程度，僅四個風力監測站吹烈風。天文台承認預測工具有誤差，是基於市民安全考慮才發出八號信號，惟實際情況最終與預測不同。

天文台助理台長陳栢緯表示，天文台曾就是否懸掛八號風球內部作討論。天文台原先預計香港南部出現烈風，而大風區域與其他地區鄰近，憂慮如出現誤差，或會令市民受影響。

料下月仍有颱風襲港

天文台補充，他們本預料香港近海平面會普遍受烈風或暴風從東北方向吹襲，持續風力達每小時63至117公里，陣風更可能超過每小時180公里，且風勢可能持續。惟八號波生效期間，僅橫瀾島、青洲、長洲泳灘及大老山四個風力監測站最高持續風速達烈風。

陳栢緯又說，秋天颱風的特色是會受季候風所影響，是次東北季候風與熱帶氣旋浪卡相遇，易導致叠加效應，風力亦會因而增強，加上兩股氣流滙聚，有可能帶來大雨。天文台亦預料大雨區會較接近香港，甚至覆蓋全港，基於安全考慮才發出八號信號，但颱風的預測工具或存在誤差，導致預測與實際情況有差別。

事後總結，陳栢緯估計因北面吹來空氣較乾燥，結果浪卡帶來的雨水已被蒸發，令雨勢較預期小，天文台會總結是次經驗，檢視如何改善。天文台預測今年內有四至七個颱風吹襲本港，目前出現了四個，不排除下月仍有颱風襲港，呼籲市民要有防風準備。