習近平南下︱劉兆佳指北京視港威脅國安 批港府「危機感不足」

中共國家主席習近平南下發表「向心力論」，揚言要吸引更多港澳青年到內地學習及就業，增強他們對中國的「向心力」。全國港澳研究會副會長劉兆佳今日接受港台訪問時指，香港內部仍有不少人反對香港與內地進行經濟整合，至今未意識到香港日後的經濟發展要依靠內地經濟發展帶來動力，認為不論香港社會以至特區政府內部「危機感未夠」，並指自己十多年前在政府任職時，「我幾乎差唔多係第一個喺政府入面提出要深港合作……但一路以來成效唔太顯著」。

劉兆佳並指，習近平希望深圳在大灣區發展擔當更大角色，並不是想淡化和邊緣化香港，亦不是想香港體制變成與深圳一模一樣，而是想香港和深圳合作聯手推動大灣區進一步發展。被問到香港過去社會不穩定情況，是否令中央更倚重深圳在大灣區的角色時，劉兆佳坦言是理由之一，指香港不少人提倡港獨及本土分裂主義，而香港政治動亂不會在短期內結束，香港在中央眼中已構成國家安全威脅。

黃均瑜：中央見過去一年有離心思潮 故針對性提向心力

港區人大代表、教聯會會長黃均瑜也指，中央過去一年見到香港有分裂、離心思潮出現，過程中見到香港年輕人有「有好多誤解、不理解」，所以針對性提及要增強向心力，應對國家增加了解。他承認，香港年輕人對北上就業及上學的意慾普遍不大，因為現時香港大學畢業生起薪點約有2萬元，但內地的起薪點除非是特殊人才，只有約5千元。

他又指，香港的中小學有不少姊妹學校，與內地學校有不同程度交流，但由於兩地文化上始終有分別，故通常只屬表面交流、時間亦較短，較難做到習近平所講的廣泛交往、深度交融。

中大經濟學系副教授莊太量則指，深圳在多方面已經超越香港，包括本地生產總值，又指香港屬成熟經濟體，行政、立法等多個方面均有老化迹象，但強調香港仍有獨特作用，尤其金融方面，深圳與香港可做到良性互補，並與倫敦、紐約等競爭。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！