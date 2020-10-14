趙小課程滲透TSA題型谷學生「高層次思維」 SEN學生難適應

青衣仁濟醫院趙曾學韞小學（下稱趙小）校長林美霞被指高壓治校逼走教師外，上任後一改學校「關愛」形象，標榜力谷學生「高層次思維」。有該校特殊學習需要（SEN）學生家長表示，林上任後教學課程上變得急進，該校更要求小學生做中學程度工作紙，其兒子難以適應；也有離職教師質疑，林過於急進，力求發展資優教學，嚴重漠視學生需要。

《蘋果》獲得校方撰寫的「外評跟進」，指「學生學業表現一般」並建議「需把公開考試的題型及內容滲透在課程、進展性評估及測驗考試當中」，又寫明在英文科「規劃每學期五次寫作⋯⋯滲入HKAT（中一入學前香港學科測驗）及TSA（全港性系統評估）的寫作元素」。《小學概覽》則顯示，趙小在「關鍵項目的發展」中提及要「提升高層次思維能力」、「於非語文科目加入以英語教授一個單元」。

學校急「轉」SEN學生難適應

有SEN學生家長透露，學校曾準備區內中學的工作紙予學生作功課練習，「連張工作紙都有間中學名」，對此感錯愕及壓力沉重，又指當中涉及較深奧的科學理論概念，兒子難以理解功課內容。她形容學校「轉」得急進，令兒子難以適應。

該家長形容，林是一位「有求必應」的校長，但經常高姿態示人，「同佢傾完就會pass畀其他人（老師）處理」。以往家長與老師關係良好，但林上任後，老師大量流失，家長及學生同感迷惘。她感受到老師們的疲勞，相信老師也是愛莫能助，「望到佢哋係攰，開始變到冇咁積極。」

教師疲於奔命下，有離職教師質疑學校過於急促發展資優教學，不僅加重教師工作壓力，亦忽略部份學生真正的需要；又指林美霞存「階級觀念」，大部份時間只是「巡演式」到操場打招呼，與學生互動不大，若有SEN學生有行為問題，則會命令其他老師處理。

他又提到已退休的前任校長彭紹良，讚揚他為人較低調，形象親民，較為理解SEN學生的需要，又質疑仁濟醫院將學校問題歸咎於教師及前校長，欠缺公允。

學校不宜急功近利 須顧及學生差異

有教育界人士指，趙小學校過往以「關愛」形象招收較多SEN學生，但區內評價仍然一般；而林校長上任後，學校開始力谷成績，「老師角度，一定辛苦，弱勢學生需特別支援，否則難以承受。」他續指，「高層次思維」重要在於執行，學校不宜急功近利、過份操練，而學校爭取成績同時，必須顧及學生差異及能力。

《蘋果》曾向趙小查詢有關校方派發中學工作紙作功課是否屬實，但校方並未有回應，僅指「有關資料屬內部事務，不作補充。」

記者 陳紫晴 鄧力行

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