旅遊氣泡︱星港仍有本地武肺感染 醫生倡旅客交通住宿分流 免釀社區傳播

新加坡與香港建立「旅遊氣泡」，旅客要持陰性檢測證明才能登機，抵埗後行程自由無限制。呼吸系統專科醫生梁子超表示，新加坡與香港也屬中低風險地區，但兩地仍有本地個案，新加坡旅客來港對香港是有風險。政府必須將新加坡旅客與從其他高風險地區抵港的豁免檢疫或強制檢疫人士，從機場、公共交通工具及酒店也分流，以免因混雜而增加新加坡旅客感染的風險，再在本港社區傳播病毒。

根據現時公立醫院的規定，若非香港人如感染武漢肺炎入院，每次急症室求診費是1,230元，普通病房住院費每日5,100元，深切治療部病房每日住院費24,400元；而入住亞洲博覽館社區治療中心費用則與普通病房一樣。

梁子超表示，香港與新加坡都有本地個案，不過新加坡的本地個案主要是外勞，兩地均屬於中低風險。除了旅客乘搭專為「旅遊氣泡」而安排的航班外，政府也應將新加坡旅客與從其他高風險地區抵港的豁免檢疫或強制檢疫人士分隔，如機組人員及外傭等，從機場、公共交通工具及酒店分流，以免因混雜而增加新加坡旅客感染的風險，再在本港社區傳播病毒；甚至於新加坡旅客抵港後於機場接受檢測時，也應與從高風險地區來港者分流。因兩地疫情也未清零，故政府也應對新加坡旅客入境後加強監察。

他指，政府先與新加坡建立旅遊氣泡，除因兩地疫情風險類近外，相信與政治、經濟及各國所需不同有關，如澳洲及紐西蘭疫苗風險較香港低，經濟體亦較「自給自足」，不像香港及新加坡是國際樞紐，較屬外向型經濟。

隨着內地青島有爆發迹象，梁子超相信香港要與內地建設旅遊氣泡或健康碼的難度更高，若本港未能加強邊境防控及確診個案清零，內地未必肯與本港通關，以免從香港輸入個案後，反而影響與其他省市的來往。

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