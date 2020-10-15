李八方online︱777自誇與深圳有不解緣

上回講到，深圳特區獲國家主席習近平冊封為大灣區引擎後，全國政協副主席梁振英即刻接受央視訪問領功，今日輪到特首林鄭月娥發功。可惜林鄭標榜嘅，只係話自己同港深合作有不解緣，兼且同歷任深圳市領導係好朋友，明顯削過梁振英。

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林鄭喺Facebook話，噚日出席深圳特區40周年慶祝大會「既感到親切，亦十分興奮」又誇獎深圳由「一個邊陲的寶安縣，極速發展成為今天的全球領先城市之一，創造了經濟奇蹟。」然後仲罕有地唔貶低香港，話香港「是在戰後蜕變為國際金融、航運、商貿中心，輝煌成就有目共睹。」

最後林鄭話香港同深圳「強強聯手，定能有新的更大作為！」再加個hashtag「我與深圳一起走過的日子」同埋附上一條07年起，佢同深圳不解緣嘅短片。咪住先，習大大話咗深圳係大灣區引擎，言猶在耳，林鄭就自詡香港同深圳係「強強」，係咪作反呀？

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