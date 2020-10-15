法拉利賣家代表受騙痛失名車 廚師用假本票行騙囚3年4個月

廚師辯稱失業後急於為家人籌措醫療費，為「搵快錢」，五日內分別以兩張虛假銀行本票，欺騙兩名擬出售法拉利跑車的車主代表。首名賣家的代表要求廚師到發票銀行核實本票，最終沒有上當；惟另一賣家代表卻遭瞞過，廚師最後駕走法拉利。廚師今承認四罪，法官郭啟安認為案件經精心策劃，被告重施故技，案件涉及價值不菲的名貴跑車，判被告入獄3年4個月。

被告陳德康（35歲）今在區域法院承認兩項使用虛假文書罪、一項企圖以欺騙手段取得財產罪，以及一項以欺騙手段取得財產罪。

案件涉及兩輛法拉利，其中一輛的車主為B＆G Fortune Limited，車主授權樓國華為保管人。另一輛的車主為Aim Spread Limited，麥寶文是該車獲授權使用者與保管人。

兩輛法拉利跑車的車主去年各自委託保管人在網上登廣告放售。樓於去年10月底收到一個來自王先生的訊息，王自言對法拉利有興趣，同意以220萬元買入，相約樓於12月4日在長沙灣政府合署見面。被告事發時依時出現，稱受王所託完成交易。樓拍下被告的身份證，被告則將一張看來是220萬元交通銀行本票交給樓。樓對本票存疑，拍下照片，並要求到發票銀行核實本票。被告立即拿走本票藉詞離開，交易未有完成。警方接報調查。

為四萬元報酬犯案

麥則於去年11月收到自稱何姓男子的訊息，何稱願以350萬元買入法拉利。兩人相約於12月9日見面，被告將一張350萬元虛假交銀本票交給麥。麥填妥正式車輛過戶表格，完成轉讓手續，由被告駕走法拉利。麥於翌日知悉本票是假，於是報警，交銀亦證實本票顯示的賬戶早已取消。

被告於同月21日打算離港時被捕，警誡下稱原獲一名何先生僱用為送貨員，何吩咐被告處理車輛過戶事項，並安排友人將本票轉交給被告。被告以為本票是真，依照何的指示駕駛法拉利至何指定的停車場，將法拉利及車匙交給何的友人。

辯方求情時指被告已婚，與妻子育有一名6歲兒子。被告原本任職食肆廚師，但食肆受去年社會事件影響，被告遭解僱。惟被告兒子當時患有小腸氣，母親亦發現腦部出現問題，需檢查及施手術。被告欲籌措兩名親人的醫療費，為了四萬元報酬，受人利用犯案。

法官郭啟安判刑時指控罪嚴重，案件經精心策劃，只因首名賣家代表機智，才沒有完成交易。但被告短短五日內重施故技，涉及價值不菲的名貴跑車，此等均屬加刑因素。被告雖非主謀，但在案中擔任積極及主動角色。郭官直言不知汽車保險公司是否會視本案為一般汽車失竊案，被告所為可能令賣家的損失無法得到補償，判被告入獄3年4個月。

【案件編號：DCCC393/20】

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