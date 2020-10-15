露宿者被襲︱街友亞十小欖自殺亡 邵家臻質疑長褲自殺之說有可疑

立法會議員邵家臻指，上星期四（8日）在小欖精神病治療中心以長褲纏頸自殺的54歲在囚人士，證實是今年2月在深水埗通州街公園，疑被警員施暴的越南裔露宿者亞十。邵家臻4月起向康文署申請翻看閉路電視，惟對方至8月仍表示按警方要求拒絕提供片段。

邵家臻稱，星期三已向屯門醫院確認該名露宿者身份，亞十的遺體現仍在醫院。一直協助露宿者的林國章牧師，正與亞十身在越南的兄長聯絡，望能讓牧師代領遺體及舉行追思會，讓他釋懷。

邵指，他及街友均認為亞十以長褲纏頸自殺之說有可疑之處。他稱，以他經驗，在囚人士此季節應仍未獲發長褲，除非特別以醫療理由提出申請。他又指入獄對亞十而言並非新鮮事，「點解唯獨今次捱唔到？」他稱將去信懲教署了解及安排律師跟進。

今年2月4日及24日，大批警員在深水埗通州街公園搜查期間，被指以鐵鎚打爛露宿者的椅子、罐頭等私人物品，更有露宿者投訴遭警員扯頭髮和踩下體。警方事後拘捕了涉事的9名警員並將之停職，但至7月底仍未檢控。邵家臻其後獲得3名受害人的授權，引用《私隱條例》向康文署申請翻看該兩天的閉路電視片段，署方本已答應，卻在警方阻撓下臨時拒絕。邵表示至今仍未有確實「睇帶」日期，擔心事件就此不了了之。

《蘋果》正向警方、康文署及懲教署查詢。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！