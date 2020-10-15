律政司要求改判監禁失敗 襲警文員維持履行服務令

41歲會計男文員去年9月29日響應網民號召，在銅鑼灣參與「全球反極權大遊行」，其間從後踢一名警員的右腰。文員早前承認襲警罪，裁判官香淑嫻判他接受80小時社會服務令。律政司認為刑罰過輕，申請刑期覆核，指被告在情緒高漲的集會中襲警，容易觸發漣漪效應，引起他人破壞社會安寧，應改判即時監禁。惟香官指出，被告行為雖屬「懦夫、可鄙、幼稚」，但案情並非嚴重，警員亦沒受傷，控方甚至沒有在案情中指出警員感到痛楚，故拒絕律政司的申請，維持原判。

被告廖德輝早前承認於去年9月29日在銅鑼灣怡和街英光大廈地下外襲擊執行職務的警員10824。

律政司認警員全副武裝追捕過程具挑釁性

律政司代表今指，鑑於近年襲警案件增多，判刑應著重阻嚇性。案發時遇襲警只是站在街上，被告僅因對警方處理遊行示威手法不滿，就將憤怒隨便發洩在警員身上，法庭需考慮警員實不應成為宣洩對象。

代表又指，當日有百人高呼口號叫警員離開，案發時社會氣氛及警民關係均差，希望法庭以司法認知考慮，襲警容易觸發漣漪效應，引起他人破壞社會安寧。

香官則指案情摘要沒有提及集會有暴力出現，並謂：「就算本席自己睇新聞，暴力衝突都係夜晚。事發只係兩點幾，有幾何未開始個集會就有暴力？你唔可以話有呢個司法認知，起碼我冇。」

律政司代表解釋，該集會沒有不反對通知書，現場人士情緒高漲，而警員全副武裝的追捕被告的過程具挑釁性，容易挑動現場人士情緒，相當可能觸發現場人士使用暴力。故此，雖然事實上沒有引發暴力事件，但應該考慮在內，改判被告即時監禁。

律政司並稱，辯方呈遞英國判刑委員會的判刑指引沒有參考價值，因英國與香港的情況不盡相同。辯方則回應指，被告認罪基礎基於控方案情，案情沒有提及暴力元素，且被告已履行8小時的社會服務令，修改判刑會影響被告。

官指即使判監起點不過三星期

裁判官香淑嫻稱，被告的感化報告內容十分正面，透露被告自20歲初出茅廬，由低做起，一直有穩定工作，並持續進修，勤奮工作，案發時受社會環境影響，一時衝動而愚蠢犯案，已反省並懊悔，承諾減少接觸社交媒體，以減少受影響。報告亦指被告初犯、有悔意，只是缺乏自制能力，建議判處12個月感化，加強守法意識。而辯方求情時亦指，被告沒有預謀犯案，事件中沒有警員受傷。聘用被告已5年的僱主讚賞被告，並為他撰寫求情信。

香官稱，案中有嚴重情節，例如被告在警員沒作出挑釁的情況下犯案，亦在追捕過程中逃走，行為有可能觸發在場人士情緒，引起衝突，但本案被告的行為不如其他案例般嚴重，例如在騷動中襲警、使用其他物品襲警，以及誣蔑警員等。

香官續指，案中警員沒有受傷，控方甚至沒有在案情中指出警員感到痛楚。雖然被告偷偷在警員背後踢一腳，行為猶如懦夫，可鄙亦幼稚，但案情並非同類案中最嚴重。考慮到總體情況後，即使判監起點亦不會超過三星期，被告認罪可獲三分一折扣；此外被告已履行8小時的社會服務令，如改判即時監禁，亦會有進一步扣減，故拒絕覆核刑期，維持原判。

香官最後強調，上級法院多番強調，警員在困難的環境下執法，如法庭對犯案者姑息，只會徒添警方工作上的困難、削弱他們的士氣、助長襲警風氣，正常情況下應判監禁以達阻嚇之效；但就本案而言，考慮多項因素後，認為維持原判是恰當判決。

案情指當日下午約2時，警員10824穿着制服背心、載上頭盔及手持警棍，在崇光百貨附近執勤，其間突然感到右後腰被踢一下，轉身即見被告站在他後面，腿呈屈曲狀。被告逃走，但隨即遭截停拘捕，警誡下保持緘默。而警員事後證實並無表面傷勢。

【案件編號：ESCC498/ 20】

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