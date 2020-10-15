趙小校長一再推翻選書結果 另製簡報叫老師「諗清楚」

除了高壓治校，青衣仁濟醫院趙曾學韞小學（下稱趙小）的選書亦引起校內爭議。《蘋果》接獲投訴，校長林美霞疑推翻成長課選書結果，一再改變規則和要求教師重新投票，並着教師「諗清楚」。有資深校長直言選書過程值得商榷，即使校長有「個人獨特見解」，校方也有責任公平看待各入標出版社，以免瓜田李下；若推翻結果必須提出有力證據。

《蘋果》取得趙小去年3月選書評分紀錄，共有3間出版社供選擇，分別為優質教育生命中心出版社（下稱優教出版社）、文林出版社及新領域出版社，並按慣例由任教該科的班主任評分。

惟有校內教師向《蘋果》透露，在該次選書會議中，林僅列席優教出版社的宣傳，並在事後大力讚場優教出版社，其後更與該出版社代表循道衞理優質生命教育發展計劃幹事（小學）劉天祿一同離開，亦再沒列席其餘2間出版社的宣傳。

該次選書會議中，文林出版社的評分最高；其後林改變規則要求非班主任及行政老師參與評分，並進行全體老師投票，但文林出版社依舊獲最高評分和票數。

事隔2個月再開選書會 林美霞疑向老師施壓

據悉，林在去年5月再召開成長課選書會議，會前涉向老師施壓「諗清楚喎，揀錯咗會少好多資源㗎」。從《蘋果》取得的會議紀錄顯示，林美霞向課程主任提出，在統計各老師選書結果時，需要將老師的名字逐一列出，惟「（課程）主任沒有依照校長的指示」，而該主任承認「統計選書結果上出現錯誤」，又指「實際教師個人選擇」優教出版社和文林出版社的票數同樣是13票，「校長指出為達致（至）選書程序公平、公開、公正，全體一致通過重新進行選書程序」。

據悉，在該次會議上，林美霞更指示負責老師另製簡報比較兩書，簡報總結以粗體顯示優教出版社《讓生命高飛》的優點，又要求全校老師即席舉手投票。會議紀錄顯示，結果大部份原傾向文林出版社的教師「轉軚」，優教出版社在25名出席教師中獲20票，最終更「一致通過」選用優教出版社的《讓生命高飛》。

有已離職老師形容，當時的氣氛令他感「好大壓力」，指學校一直沿用文林出版社的《新編成長列車》，內容亦符合趙小學生水平，質疑林美霞突然改變成長課教科書出版社的用意。

循道衞理優質生命教育中心覆稱，去年函邀趙小參與2月舉行的「發展小學生命教育及課程規劃教材發佈會」，中心其後先後應趙小兩次邀請，派劉天祿到校介紹小學生命教育課程；又強調中心及劉與林事前並不認識，重申採購課本之事宜亦屬校本決定。

《蘋果》翻查資料，教育大學成立的宗教教育與心靈教育中心於去年10月至今年6月期間，曾舉辦的「協助小學規劃生命教育計劃」（2019/20）課程中，趙小是該課程夥伴學校之一，而劉天祿則為課程導師之一。

校方則覆稱，當日成長課選書會議是由課程主任負責，並由教師及家長委員共同決定選用有關教材，校長沒有參與在內。

資深校長：應尊重投票結果 避免瓜田李下

否則「好心做壞事」

廠商會中學校長麥耀光認為，校長不應只列席一間出版社的宣傳，及發表任何個人意見，亦應尊重投票結果，「淨係去嗰間（出版社），點知你私底下係咪想特登撐佢？雖然（校長）冇講過任何嘢，但啲身體語言同出席個情況，可能都會令同事有誤會。」他續指，若然校長認為有必要推翻投票結果，必定要提供有力的理據作證明。

資助小學校長會主席張勇邦則認為，趙小成長課選書情況值得商確，強調校方審核投標者時需要有同一條件，即使校長有個人的獨特見解，但也要避免瓜田李下的情況出現，不可予以他人有不公道之嫌，否則只會「好心做壞事」。

記者 陳紫晴 鄧力行

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