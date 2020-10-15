香港自治法︱林鄭押後選舉被美制裁 楊岳橋：佢影響港人權利 押後幾耐無人知

美國國務院向國會提交的首份《香港自治法》報告，點名指10名損害香港自治的官員很大程度上促成中國未有根據《中英聯合聲明》及《基本法》履行其義務，其中特首林鄭月娥押後新一屆立法會選舉，亦成為被制裁的原因。《蘋果》正向特首辦查詢對美方報告，包括指林鄭決定押後選舉是被制裁原因之一有何回應，特首辦暫未回覆。

公民黨立法會議員楊岳橋強調，林鄭押後立法會選舉是嚴重問題，「最終押後幾耐其實無人知道，林鄭以疫情之名押後選舉，影響香港人嘅權利，但綜觀其他世界地方選舉都可以如期舉行，真正嘅目的係因為疫情押後，定係因為其他原因？呢個可能成為其中一被制裁嘅罪名。」

鄧炳強須為拘捕民主派「孭飛」

至於警務處處長鄧炳強被制裁的「罪名」，則包括在「港版國安法」生效後24小時內，拘捕10名民主派人士。楊岳橋指，鄧炳強領導警隊，明顯需要為此「揹飛」。

報告並警告金融機構一旦與被制裁人士有交易，會同樣面臨制裁。楊岳橋認為，美國對金融機構的監管是無遠弗屆、全球性，「當美國話要制裁某啲人士，佢就真係『嚟真』，金融機構要判斷風險，一旦向這類人士提供服務，佢自己都可能會覺得好煩，可能要佢哋（被制裁人士）過主」。

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