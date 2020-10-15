【本報訊】去年9月大批防暴警衝入淘大花園拉人惹居民不滿，事後有業主組成關注組參選業委會望重奪話事權。淘大由各期業委會正副主席組成聯會，參選要過五關斬六將，今年選舉更因疫情拖延十個月至明天重啟。關注組籲街坊表態，「你有權利但放棄咗，後悔時冇人幫到你」。

淘大關注組於去年淘大914事件後成立，發言人陳先生表示成員原本僅不滿管理公司及業委會當日處理手法，「防暴衝咗入嚟，其實我哋唔想佢哋入嚟。經歷咗咁多政治事件，我哋想保護自己，點保護呢？」關注組其後發現屋苑問題多多，管理費偏高、會議欠缺紀錄，業主更一度無法旁聽業委會會議，「有舊業委話想入嚟咪參選入嚟囉」。關注組遂派員出選，「嗰演變係由一個社會問題，變咗社區問題，跟住係業委問題，越搵越多」。

恒隆禁宣傳 阻派單張

關注組要進入業委會權力核心殊不容易。分四期興建的淘大花園有近5,000戶，以第一期共七座為例，每座業主首先選出兩名委員及兩名後補委員，再由第一期業委會共14名委員互選正、副主席。各期正、副主席會自動加入由第一至四期聯合的「業委會聯會」，最後選出聯會主席。換言之，關注組需在各座選舉贏得大多數席位，才有望以正副主席身份進入聯會。上屆聯會主席為時任區議員葉興國，去年區選被公民黨李軍澤擊敗，結束長達25年的淘大區議員任期。屬建制派的葉歷任聯會主席多年，擁有一定鐵票，今次亦有參選。

新一屆業委會選舉原定今年1月初進行，但受疫情影響只完成第一期首六座選舉即中斷。上月28日管理處突然通知重啟選舉，除第四期外，包括第一期G座、第二期及第三期，共十場選舉集中未來三日舉行。關注組於第一期首六場選舉贏得半數，明日進行的G座選舉將成為第一期決勝關鍵。

勝出第一期E座的業主陳先生指，1月選舉時曾有管理員上門要求住戶授權予上屆業委投票，關注組投訴後才停止，日前又有管理員着業主授權予葉興國投票，惟管理公司否認。防暴警員可自由進出淘大花園，惟身為業主的關注組成員卻連拉票亦有困難。管理公司恒隆不允許他們在屋苑內宣傳，又阻止他們將單張放入住戶信箱；關注組只能每日在屋苑外圍擺街站，又眾籌郵遞費用，逐一在傳單寫地址寄出。

恒隆未有正面回應疑有管理員為上屆業委拉票，僅指管理處遵循《建築物管理條例》確保業委會選舉公平；並指因本年初選舉期間，曾接獲多個業戶投訴有人於地下大堂拉票，故現改為讓有意參選的業戶在大堂張貼意向書自我介紹。

選戰被疫情拖延又突然重啟，陳認為多少影響選情，「1月嗰時士氣好好，慢慢會冷卻咗，慢慢會冇咗件事」，希望街坊能多關注自己的居所，以選票表達意見，「漠不關心係大問題，關注返住嘅地方，令到呢個社區健康啲」。