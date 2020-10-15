以拖拉爭主導　牽制任命人選

無論最初簽約還是續約，梵蒂岡都遠較北京主動。研究中梵關係的學者認為，教廷冀牧養內地近千萬名教友，希望藉着與北京關係「正常化」幫助中國天主教會發展，達至地上地下教會團體合一。可惜過去兩年，打壓不斷，現階段的「成果」難以符合教廷的初衷。

中文大學崇基學院神學院教授邢福增對本報稱，中梵談判多年，教廷表現的意願都大於北京。「大陸信徒近千萬人，（教廷）覺得始終要照顧這批教友。他們也想隨着中梵關係正常化，可以對整個天主教會在中國的發展帶來大幫助。」北京則利用協議，在外交上牽制台灣民進黨政府，對內則想解決地下教會問題。他認為北京不急於與教廷建交，「情願好像現在拖着談判，反而還可握有主動權，並把地下教會納入官方控制。」

地下教會納入官方控制

「中國的讓步是給教宗有最終任命權，但已確保（中方擬任命主教的）名單上全是政府信任的人選；教廷的讓步是失去了完整的自行任命程序。」邢福增認為，北京小作讓步就能牢牢控制教會團體，而協議暫亦未能令中國教會合一，「過去一些地下主教受到迫害，現在（教廷）一下子就叫他們去改變，這種合一或共融，並不是真正的修和……只是政治安排，迴避了歷史的傷口，亦可能帶來新傷口。」

邢福增舉例指，閩東教區原地下主教郭希錦，前年底按教廷要求降格出任輔理主教，近日以「跟不上時代步伐」為由辭任，「協議反而令對原來的地下教會處於兩難位置。他們一方面希望堅持效忠教廷，但現在卻被教廷要求有所調整。」

中國問題專家鄧聿文也認為，梵蒂岡着眼於教會在華的發展，也肯定知道中國宗教政策不會因協議而改。「中國是很大的市場。雖然中國政府對教會的打壓由來已久，但是信教的人很多，所以梵蒂岡可能有自己的考量。基督教誕生時不是被羅馬（帝國）打壓嗎？最後羅馬被迫接受基督教，（教廷或認為）共產黨一旦換了政權或宗教政策就會有所變化。」