梁凌杰逝世16月 Lunch哥攜白菊到太古廣場外默哀悼念

今日是梁凌杰逝世16個月，被稱為「Lunch哥」的李國永David今日帶同一束白色菊花來到金鐘太古廣場外悼念。

他中午來到太古廣場舉行午間悼念會，他帶同一份《蘋果日報》坐在地上閱讀，閱讀約10分鐘後，他站起來，拿起白色菊花默哀一分鐘。全程只有他一人進行，未見有其他人阻撓。

他表示，已習慣一人參與行動，不太介意是否有人陪同，直言一直受住各種打壓，故越打壓越要反抗，「所以我每日都至少一埸（抗爭運動），目標同佢哋講，即使你哋打壓我 ，我都唔會畏懼，繼續岀嚟。」

有網民批「膠化」抗爭 若傳媒再報道發起停課金行動

網上不少人批評David 行動是「膠化」抗爭，有人更指他的行動沒有新聞價值，傳媒不應報道他的行動，並指如明日起（16日）仍繼續報道，或會發起呼籲停止課金予相關傳媒的行動。被問到對相關看法，他則指，有關行為與共產黨分別不大，並指傳媒有專業判斷是否有新聞價值，「記者出唔出嚟，係記者的決定。」

除了David 外，亦有中學生帶同白色鮮花來悼念。中六譚同學表示，每逢每月15日，即梁凌杰逝世當日也會帶同鮮花，來到此悼念。他表示，堅持來到太古廣場悼念，或許未必對抗爭運動有幫助，但最重要提醒自己不能忘記此埸運動，亦是悼念因為這埸運動犧牲的人士。對於政府近日不斷打壓教育界，他坦言會感到擔憂，惟不能打壓其抗爭的心，「只要我哋抗爭心仲係到，無論佢哋用咩規例管制，我哋一樣可以用另外啲方法反抗。」

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