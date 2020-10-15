憂武肺夾擊　市民搶流感針「打底」

【本報訊】武漢肺炎及流感隨時在今個冬季雙重夾擊香港，不少市民為免雙重感染搶打流感針，導致市面流感疫苗出現短缺情況。家庭醫生林永和表示，5日內已為500名市民接種流感疫苗，每日亦接獲約100宗接種疫苗的查詢，不少接種者更是以往不會打針的20至50歲人士，形容現時流感疫苗短缺情況罕見。香港醫學會會長蔡堅亦指市面流感疫苗短缺，相信與全球爭相搶購有關。

醫生5日為500人接種

內地爆流感針荒之後，本港亦面對同一情況。林永和表示，不少市民擔心同時感染武肺及流感，病情會更嚴重，因此先接種流感疫苗「打底」，導致出現搶打流感針的罕見情況。他5日內已為500名市民接種，「以前一個月都打唔到500針」，每日亦接獲約100宗有關接種流感疫苗的查詢。

他指，以往主要是獲政府資助的長者接種流感疫苗，但今年罕有地有不少20至50歲人士自費接種；另有小學生原可在學校接種，但家長擔心一旦疫情爆發停課而未能接種，寧願自費帶子女到診所注射，甚至以往較少會接種疫苗的中學生今年也接種，需求大增下，令市面流感疫苗短缺。他估計今年接種流感疫苗人數較以往多30%。有藥廠表示，會嘗試從外國調配疫苗來港，但在全球搶針下並不容易。

蔡堅亦指流感疫苗出現短缺，他已因此額外向藥廠訂購數十劑疫苗，惟最快要一個月後才有貨；有醫生表示藥廠提供的疫苗較訂購數量少很多。