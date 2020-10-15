港版國安法︱傳建制被提醒勿晤「五眼」官員 麥美娟稱「有約」拒見：索料居多冇建設性

繼有指北京限制美國外交官員在港活動，要求與港府官員、教育機構及團體會面前要先獲中國外交部批准後，《星島日報》今日在專欄引述消息，指建制派議員收到提示，請他們盡量不要與「五眼聯盟」及個別歐洲國家的領事及官員接觸。有建制派立法會議員指，雖然沒有收到相關提示，但近日已以忙碌為由，婉拒與「五眼」的官員會面。

五眼聯盟（Five Eyes）是由美國、英國、澳洲、加拿大與新西蘭所組成的國際情報分享組織，據《星島》報道，中方提示香港政府及立法會人員不要見「五眼聯盟」的外交官，而「五眼聯盟」早前曾多次批評北京為港製定「港版國安法」，又批評香港的高度自治狀況。

工聯會立法會議員麥美娟回覆《蘋果》指，自己沒有被提醒勿與「五眼」國家的領事或官員接觸會面，但她承認近日有「五眼」的國家領事約見她，她以自己「有約，唔得閒」為由，拒絕與對方會面。

麥美娟解釋，她以往也有與各國領事或官員會面，不過她形容對方也是「索料」居多，沒有什麼建設性，而現時的全球格局下，她看不到相關會面有效：「其實見佢哋有咩用？以前我見過佢哋，都唔覺得之後會對整體嘅社會民生有咩幫助，反而佢哋就成日喺香港搞事。」

她指即使將來政局平穩下來，也要視乎是否有空閒時間才會與對方會面：「如果佢都係來探料，搞更多小動作，就唔好喇。」

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