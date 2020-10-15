【本報訊】中共十九屆五中全會將於本月26日召開，中共總書記習近平昨日借深圳特區成立40周年紀念，將深圳追捧為粵港澳大灣區發展的重要引擎，要求深圳推動粵港澳三地經濟的進一步銜接。分析指出，習近平透過深圳對香港進行強行融合，相信在習的融合令下，港府面對的壓力將比以前更加大，自主性更低。

中共推動粵港澳大灣區政策，龍頭城市之爭一直吵個不休，香港、深圳、廣州暗中較勁。習近平昨出席深圳經濟特區建立40周年慶祝大會，發表講話，將深圳追捧為大灣區發展的重要引擎，令深圳變身為大灣區11個城市之首，本身是國際金融中心的香港也被迫「擺歪」。

賦予深圳更大改革自主權

習近平要求深圳推進粵港澳大灣區建設，豐富「一國兩制」新實踐；推動粵港澳三地經濟運行的規則銜接、機制對接，加快粵港澳大灣區城際鐵路建設，促進人員、貨物等流動，提升市場一體化水平；加強與港澳創新資源協同配合；以及吸引更多港澳青少年到內地學習、就業、生活，促進粵港澳青少年交往，增強「對祖國的向心力」等。

全球大力圍堵中共下，習承認，中國當前改革面臨許多前所未有的新問題，深圳及廣東資源要素約束更緊，來自國際的技術、人才等競爭壓力大。習宣佈向深圳下放權力，以批量授權方式，推出27條改革措施和40條首批授權事項，賦予深圳更大的改革自主權。

跨境投票勢落實 港府更左

資深傳媒人、中國問題專家潘小濤向本報表示，習近平的講話抹殺香港推動深圳發展所作的貢獻，對香港進行去功能化、去角色化；將深圳列為大灣區建設的重要引擎，意味深圳是大灣區的一哥、龍頭城市，香港僅是大灣區的一部份；習近平向深圳下放權力，亦令深圳變相提升為「有實無名」的直轄市：「（習）對香港不放心，才要深圳扮演呢個角色，深圳食完佢之後，佢就用嚟向外展示中國經過改革開放多年後，終於建立世界頂級的超級城市群。」

他指出，由於習已經下達重大政治任務，港澳系統將會全力配合，港府面臨的壓力比以前更大，自主性亦更低，相信習在中港基建、通關、人員往來、就業就學等領域將會有許多大動作，估計加大放寬廣東居民來港、港人北上創業、定居優惠政策亦會陸續出台，港人在大灣區實施跨境投票也將會是必然，不排除習融合措施將會在香港遇上反彈，港府將會採取更左、更強硬手段，予以強力對付。

資深評論員林和立指出，從北京的角度而言，香港不聽話，有人搞事，從習近平給予深圳更多優惠政策，也變相是對香港傳話：「若香港要更多的優惠政策，就要謹守國安法，不要搞咁多嘢，威脅中共對港的全面管治。」他不排除林鄭政府為了討好北京，向北京保證將加強打壓香港反對聲音，捉拿更多「搞事分子」，估計中港民間關係或會更趨緊張。

理大應用社會科學系助理教授鍾劍華表示，北京透過壯大深圳達致「去香港化」的意圖十分明顯，過去一段時間北京打壓香港，但代價是國際間的反制和圍堵，北京認為有必要另立金融中心「分擔」香港的角色。

時事評論員劉銳紹則認為，對北京來說香港的價值是金融地位，除了搵錢作用就再無價值。現在香港的政治局面對北京來說是威脅，圖用深圳取代香港的地位，但是他認為，深圳難以成功，原因是香港的法治和制度，令外資有信心，兩者深圳都提供不到。