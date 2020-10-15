醫生：沒承諾傷口無菌才開刀

【染菌翁死因研訊】

【本報訊】85歲老翁在巴士意外跌倒弄傷右小腿後感染食肉菌，被送往聯合醫院治療，接受清創及植皮手術。惟其後老翁病情惡化，最終須截肢保命，手術後四天逝世。家屬早前投訴醫生隱瞞死者受細菌感染，堅持做植皮手術。死因庭昨續研訊，死者兒子指父親進行植皮手術前，他曾向醫生表明要確保父親傷口沒有細菌才可做手術。醫生則供稱從未作出有關承諾，反駁指傷口不可能完全無菌。

兒子指死者抱怨痛楚

死者張興祥（85歲），據經常探望死者的媳婦盧康貴供稱，死者患糖尿病，2014年11月在巴士跌倒，左邊小腿感染食肉菌，翌月1日送院，其後共進行五次手術，當中包括清創、植皮及截肢程序，最終於2015年1月16日離世。

骨科副顧問醫生唐尚志供稱，手術前他與家屬商討死者病況，最終其團隊的醫生決定為死者進行植皮。死者的兒子於庭上指，明明唐承諾先等待死者的傷口種菌報告，才決定是否做手術；他亦曾明確向唐表示，死者傷口沒有細菌才可做手術。

唐回應指他曾說過先等待報告「睇吓點先」，但沒承諾待死者傷口完全無菌才做手術，強調傷口沒可能完全沒有細菌。麻醉科醫生陳安琪供稱，曾在死者進行清創手術前為其注射麻醉劑。死者兒子表示，死者手術後曾抱怨手術時極度痛楚，「好痛、郁唔到」，並聽見機器聲。陳則指手術期間監察儀器的數據無異常，死者亦沒出現痛楚反應。

案件編號：CCDI522/15