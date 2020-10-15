海天堂誹謗案被告搶先在內地註冊香港商標 自認不道德但不違法

2013年《蘋果日報》踢爆連鎖店海天堂疑清洗發霉龜苓膏後出售，海天堂控告向《蘋果》爆料的公司前股東蔡國強誹謗，索償1.3億元。案件今日續審，被告蔡國強出庭作供，大爆海天堂自從2006年起已有洗霉情況，有高層更謂「小小發霉，事頭婆洗咗都食得」。蔡當年另起爐灶開設「位元堂」，以「香港名牌，信心保證」作招徠，他今承認品牌與香港位元堂沒有任何關係，遭原告質疑誤導。蔡解釋：「呢個係宣傳上打擦邊球。」

案件今在高等法院續審，被告蔡國強出庭揚言，海天堂創辦人吳耀明「鬍鬚佬」自2006年起吩咐員工清洗發霉龜苓膏，他本人多次投訴。他又透露，海天堂於2013年開始使用膠杯盛載龜苓膏，可惜事與願違，污染問題未能解決，仍有白點發霉的情況，但吳「冇任何諗法及改善」，他遂於2013年3月萌生辭職念頭。

被告部份分店位置與海天堂相當接近

蔡在盤問下透露，他離開海天堂不久便開設「位元堂」龜苓膏，部份分店位置與海天堂相當接近。他解釋：「每一個鎮最旺嘅位都係嗰一兩條街，搵啱就喺（海天堂）隔離，其實我都盡量避免。」原告大狀指，蔡的店舖以「香港名牌，信心保證」作招徠，並寫明由香港位元堂有限公司監製，開張時更邀請鮑起靜、林韋辰、袁文傑到場剪綵。不過，蔡承認其品牌與香港百年老字號位元堂沒有任何關係。

原告問蔡，當年有否向三位明星表明其品牌與香港位元堂無關，蔡稱不記得。原告質疑，既然與香港位元堂無關，卻打著「香港品牌」的旗號，豈不是誤導顧客。蔡稱：「呢個係宣傳上打擦邊球。」

蔡稱其生意拍拖在內地註冊了「位元堂」品牌，坦言「我承認喺唔違法之下，喺道德上係唔啱嘅」。而他在香港也註冊了「香港位元堂有限公司」，故其位於內地的店舖表明由香港位元堂有限公司監製，亦不屬違法。

刻意在內地註冊恭和堂商標 阻對方到內地發展

蔡更自爆，他當年仍在海天堂工作時，在內地註冊了龜盅補及恭和堂等名稱，又透露：「吳生喺2004年前好怕呢個名，話恭和堂太老字號。」惟由於當年恭和堂仍未在大陸發展，他於是提議：「不如我哋註冊咗佢，等佢冇得上大陸發展，多隻香爐多隻鬼。」

原告指出，從蔡註冊位元堂一事可見，他以搶先一步的手法在內地註冊香港商標，藉此與對方談判獲利。蔡表示部份同意，承認註冊恭和堂及使用位元堂並不道德，但這只是廣告宣傳，「打擦邊球，想借佢嘅名氣」，揚言不犯法。惟原告指，香港位元堂曾因而在內地控告蔡，蔡則謂：「唔係吿我，吿間舖頭。」

原告質疑蔡此舉不單不道德，更是訛騙。蔡反駁謂：「海天堂都話天天鮮製，係咪天天？」原告又問，既然蔡多次就洗霉一事向海天堂投訴，為何會議紀錄並無記載。蔡直言：「冇人會寫低，因為漏出去，海天堂品牌就玩完。」他並謂當年吳的姨仔曾在會議上表示「小小發霉，事頭婆洗咗都食得」，員工聞言譁然。聆訊明續。

【案件編號：HCA 1755/13】

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