教師普通話聆聽差「行伍」當「航母」

【本報訊】教師的語文聆聽能力下挫。考評局公佈今年教師語文能力評核報告，普通話及英文聆聽卷的達標率全面下跌，其中普通話聆聽卷只有55%考生達標，按年急挫7.5個百分點，英語聆聽卷達標率亦下跌8.07個百分點。普通話聆聽卷中，有考生誤將「行伍」錯聽成「含糊」或「航母」；在英文聆聽卷中，更有考生混淆「testing（測試）」及「tasting（品嘗）」，甚至拼錯「aggressive（攻擊性）」及「anonymously（匿名地）」。

英文卷串錯「aggressive」

今年有1,124考生參與基準試普通話評核，聆聽與認辨卷達標率僅為55%，按年急挫7.5個百分點，拼音卷和口語卷達標率則分別為65.8%及78.1%，按年上升7.5及0.9個百分點。另有1,213名考生參加英國語文科評核，其中寫作卷達標率最低，僅50.2%，但已較去年進步，按年上升7.8個百分點，聆聽卷達標率則按年跌8.07個百分點至78.33%，閱讀卷及說話卷的達標率分別為89.6%及62.3%，較去年上升5.7及4.3個百分點。

報告指出，普通話聆聽辨誤方面，不少考生誤以為「那當然的事兒啦」和「額滿就報不到了」句子中的「當然的事兒啦」及「報不到」符合普通話規範，又錯誤地將合乎規範的「又死機了」和「我大了 」等當作不符合普通話規範，更有考生誤將「行伍」聽成「含糊」或「航母」。辨析音近詞語方面，亦有考生將「蔬菜」誤作「素菜」，「寓意」誤作「喻意」，「揑擠」誤作「揑緊」。

英文聆聽卷方面，有考生錯誤拼寫「aggressive」及「anonymously」等答案，亦有考生混淆「testing」及「tasting」。報告建議，考生需提高普通話的敏感度，整體認識粵普音系差異，擴大普通話詞彙量，並改善辨析音近詞語；至於英文方面，報告提醒考生留意問題的措辭，確保答案是合理及語法結構適合，又建議多聽各種英語口語。