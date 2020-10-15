率官員向鄧小平銅像鞠躬

習近平昨午到蓮花山獻花給鄧小平銅像並三鞠躬，官媒指是要對鄧小平致敬意和深切緬懷。這是習近平上任後，第二次到蓮花山公開獻花予鄧小平銅像。

習近平這次南下會否再向鄧小平銅像獻花一直引來不同猜測。央視昨午以快訊形式揭盅，報道習近平在慶祝深圳經濟特區成立40周年大會後，到蓮花山獻花籃給鄧小平銅像，指他是要對鄧小平致敬意和深切緬懷。

伸頭出車窗向民眾揮手

隨後央視在晚上7時的新聞聯播有比較詳盡的報道，報道中有兩名軍人捧着花籃，花籃上綁着兩條分別寫上「習近平敬獻」和「深切緬懷鄧小平同志」的紅色緞帶，他們把花籃放到銅像基座下，隨後習近平緩步上前整理緞帶，與同行的國務院副總理劉鶴、全國政協副主席何立峰等人一同向銅像三鞠躬，「表達對鄧小平的崇高敬意」。根據網上影片及照片所見，公園門口外聚集不少民眾，有民眾拍到習近平坐車時把頭伸出車窗外向民眾揮手的影片。

習近平2012年上任中共總書記後，首次南下深圳時也有到蓮花山獻花給鄧小平銅像。 當時他提到改革開放是中共必須堅持的方針，又在鄧小平銅像後的樹林栽種了一棵樹，當年他坐車時也有如今次一樣打開車窗與在場民眾揮手。習之後還去了西麗萬科雲城的鵬城實驗室視察。

習近平這一次南下之旅由周一（12日）開始，首站為潮州，第二日早上視察海軍陸戰隊基地及到汕頭。早前有估計他南下的行程大概一周。央視