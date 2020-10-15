楊子俊回應教局：教師有集會自由

【本報訊】政權繼續清算教育界，繼九龍塘宣道小學教師被取消註冊後，前拔萃女書院通識科教師楊子俊亦於離職後遭教育局纏擾。當局要求他回應公開集會的言論，楊子俊選擇公開回覆當局查問，重申教師享有言論及集會自由，即使討論或參與罷課，亦不等同違反專業操守。

局方曾要求女拔調查

今年1月，楊子俊曾參與教協於愛丁堡廣場舉辦的「無懼白色恐怖 堅守教師專業」集會，並發言談及教師罷課等言論，其後有人向教育局投訴。楊子俊昨日於facebook披露，教育局4月曾要求女拔作調查，但校方的報告沒有發現他教學操守有問題。在不獲校方續約的情況下，他7月提早辭任拔萃女書院通識科教師一職。縱然已離職，但教育局仍窮追猛打，今年8月向他住址發信，要求他回答問題。

楊子俊批評教育局在信中列出的問題和論點邏輯混亂、斷章取義。他說本來不打算浪費時間回應，但近日宣道小學教師被當局無理取消註冊一事令他認為應該提供更多事實，讓公眾認識教育局處理教師投訴的手法。楊子俊公開對教育局的回應，逐點反駁。他引述教育局指控他「呼籲教師罷課」、「違反教師專業操守」，他則重申，當時僅針對罷課一事提出問題，並非呼籲教師罷課。

教育局又引述他言論稱：「教師必須要有政治立場。」楊子俊說，這並不代表會向學生「講自己的政治立場」、「利用學校作為表達政治訴求的場地」。他反問教聯會副主席、將軍澳香島中學校長鄧飛亦曾參選立法會及經常在媒體表達對政治的看法，是否同屬「因個人意見或政治立場影響教育專業的工作」，反問教育局會否嚴肅跟進。楊子俊重申，《基本法》賦予港人言論、集會、遊行、示威的自由，教師參加抗爭不等同違反專業操守。呼籲教育局沒有實質證據，勿胡亂編造罪名。

教協副會長、教育界立法會議員葉建源亦指楊子俊當日的言論絕無問題，教育局可以不認同言論，但若指控楊違反教師專業操守，需解釋違反《香港教育專業守則》的哪項條文。教育局稱正跟進楊子俊的個案，不評論案件，對於每宗涉及教師失德或違法的個案，教育局都會按照既定程序嚴肅處理，並在查明屬實後作出適當懲處。如情況嚴重者，會考慮依據《教育條例》取消有關教師的註冊。