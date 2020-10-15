消委會︱過萬元幫3寵物移民台灣 事隔半年無下文 終反釀2死

惡法壓境令移民需求大增，養寵物的市民更會委托寵物移民服務，盼帶同愛寵在外地展開新生活。惟有個案移民不成更最終死亡，消委會敦促經營寵物生意的商戶勿為賺快錢倉卒提供服務，消費者宜衡量商戶的信譽及口碑，謹慎選擇。

投訴人張先生移民台灣申請獲批，委託A公司安排其飼養的1隻陸龜及2隻蜥蜴移民到台灣，收費7,100元。A公司口頭承諾1個月後可將寵物送抵目的地，並發簡單手寫單據，但在承諾付運日過後未履行承諾。

3個月後，張收到A公司要求支付額外4,000元費用，並存入其公司職員的私人戶口。然而張付款後，A公司仍遲未付運寵物。張的朋友代為上門查看，發現A公司疑轉售張的陸龜，張即時要求A公司職員提供其3隻託運寵物的照片以證安全，惟對方態度惡劣，張於是向消委會求助。

消委會多次聯絡A公司均不獲回覆，建議張直接向漁護署查詢，並提供寵物資料，以便署方查核有否相關動物健康證書的簽發記錄，並建議考慮先領回寵物。相隔半年後，消委會獲悉張的親友已領回陸龜，惟A公司聲稱2隻蜥蜴已死亡，張已向海關舉報，並積極考慮入稟追討損失。

貓女當貓仔賣 寵物店疑「偷龍轉鳳」賣病貓

除移民投訴，其他寵物服務亦接獲投訴。陳小姐於B公司以14,280元購買一隻4個月大緬因貓，針卡及單據列明貓隻為雄性，惟小貓到家後不久因腹膜炎病逝，獸醫更發現小貓實屬雌性，陳質疑B公司「偷龍轉鳳」將原本的貓隻，轉為另一隻病貓，有疏忽或欺騙之嫌。

B公司否認指控，稱陳購買時沒指定貓隻性別，質疑她為何沒及早發現性別問題，又強調合約條款中14天保障期已屆滿，腹膜炎也不在保障範圍，故拒絕退款。陳考慮入稟小額錢債審裁處，並授權消委會將個案轉交海關調查。

亦有投訴人的13歲貴婦狗送往寵物店洗澡時被剪傷，該店指事件屬意外，已向投訴人道歉及承擔事發當天醫療費用，惟投訴人不滿，指愛犬年長仍要接受治療，欲再追討，消委會提醒投訴人或需諮詢法律意見。

寵物店提供針卡與事實不符或犯法

消委會強調，寵物生命須受到尊重，不應單純視為商品。商戶出售寵物時提供的針卡及單據，是識別寵物身分的重要證明，商戶有責任確保文件資料正確，否則有機會觸犯《商品說明條例》。

消費者考慮使用寵物移民服務，應留意各地的官方寵物移民規定，不論自行申請或經第三方代辦都應親自從官方途徑查核目的地動物入口要求，包括健康及防疫證明文件等。另外要預早向航空公司了解寵物機位規定，個別航空公司或訂明寵物運輸籠規格要求，甚至拒絕接載某些物種；委託辦理寵物移民時，應訂立清晰書面合約，列明商戶負責項目及各項程序預計時間，以及未能履約的安排，以保障消費者自身權益；倘商戶要求支付額外費用，或將款項存入個人戶口，消費者要衡量是否恰當，即使同意也應要求商戶發出正式單據證明。

消委會亦建議飼養寵物可考慮領養。如光顧寵物店需確認牌照和了解保障期，購買寵物後宜盡早帶到註冊獸醫檢查，核對寵物性別、品種、年齡等與針卡資料是否一致，有問題應及早向商戶提出。

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