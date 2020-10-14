【秋後算賬】

【本報訊】疫情反彈，醫管局對罷工醫護秋後算賬之心未息，日前向相關員工發信，要求解釋今年2月罷工日缺勤原因。據悉部門主管拒交罷工醫生名單的瑪嘉烈醫院放射診斷科，只有四人參與罷工，但部門內約20名副顧問級及駐院醫生全部被假定罷工，被要求解釋缺勤。公共醫療醫生協會證實，該部門有沒有罷工的醫生和7月才入職的醫生均被要求解釋缺勤。

醫管局員工陣線2月初發動罷工五天，要求政府封關阻截從內地輸入病毒。據悉，事後瑪嘉烈醫院放射診斷科部門主管馬嘉輝拒絕時任九龍西聯網總監謝文華要求交出部門罷工醫生名單，更一度要求離職，調任顧問醫生。有人曾企圖繞過馬嘉輝，要求其他管理層代為蒐集部門內罷工名單，但礙於權限只能蒐集到罷工護士及放射治療師的名單，獨缺罷工醫生名單。

工會斥分化 與律師商討回覆

醫管局日前向曾參與罷工的員工發信，要求解釋當日缺勤原因。據悉，瑪嘉烈醫院放射診斷部只有四名醫生罷工，但醫管局假定部門內全部約20名副顧問級及駐院醫生均曾參與罷工，要求他們解釋缺勤，顧問醫生則沒有收到相關信件。謝文華8月已退休，目前由羅振邦代理聯網總監，但未知是否由他決定向沒有罷工的員工發信。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，接獲該部門沒有參加罷工的醫生求助，另有已離開瑪嘉烈放射科的醫生，以及在7月才入職的醫生，根本不可能參與2月的罷工，卻同樣收到信件，工會會向行政總監高拔陞及人力資源部正式提出質詢，待局方回覆後將決定下一步跟進行動。

有公院醫生批評，醫管局做法很「小學雞」，因公院醫生上班診症及寫報告都需要登入電腦，故管方只要查核電腦系統，便知醫生有沒有上班，「同事行得出嚟都有心理準備，你（醫管局）可以打上法庭，但做埋呢啲小動作好不必要」。

發起罷工的醫管局員工陣線主席余慧明表示，工會暫未收到相關投訴，斥責醫管局意圖分化曾參與罷工及沒有親身參與但支持罷工的同事。她呼籲同事切勿自行回覆信件，待工會與律師團隊研究細節後再統一回覆。

醫管局未有正面回應向未有參與罷工的員工發信的原因，僅稱日前向2月初缺勤的員工發信，確認缺勤日期及了解缺勤原因，會按法律意見及相關人事條例作出公平處理。