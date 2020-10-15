救手足疑揮拳襲警 地盤工被控今受審

今年3月大批市民在元朗區內及港鐵站遊行及靜坐，紀念去年7.21元朗白衣人襲擊事件發生8個月，並抗議警方在事件中的表現。其間有地盤工涉在街頭揮拳襲擊一名正制服疑犯的督察，被控襲警罪，案件今開審。遇襲督察稱當時正追捕另一名男子，因男子跑出的地點在兩小時前曾有非法集結發生。被告自辯時則重申，無意傷害警員，只是想分散注意力，不想他們出手傷害該「後生仔」。

被告曾浩源（41歲）否認一項襲擊警務人員罪，控罪指他於今年3月21日晚上在鳳翔路冠豐大廈外犯案。遇襲督察18917李顯揚供稱，當時正追捕一名由合益路跑至鳳翔路的男子，他與同袍截停跑出男子時，突感背部被人打了一下，轉身看見被告再揮拳打他背部。被告及後逃跑，但在10米外遭同袍截獲，被告掙扎，李向被告施放胡椒噴霧及用警棍打被告背部，以求令被告服從，不再掙扎。

在辯方盤問下，李稱警方於案發前兩小時在合益路發出過非法集結的警告，故他懷疑跑出男子曾參與非法集結。辯方指，其實李沒有基礎懷疑該男子曾違法，李不同意。

拘捕被告的偵緝警員17191鄭宏泰（譯音）供稱，被告被捕時不聽勸喻、反抗及不配合，他與同袍要捉住被告雙手雙腳，將被告搬走。鄭指被告曾謂：「我見你哋圍個手足吖嘛，我咪推佢（督察）囉。」

辯方盤問時指出，鄭與同袍曾拖行被告；鄭回應指他曾捉住被告上身，並且向上用力，同時叫被告「起身」，惟被告不配合，若他配合便不會遭拖行。

辯方亦指，鄭錄口供時曾指被告的說法為「我見你哋圍個手足，我梗係郁佢（督察）啦」，但庭上則說「我咪推佢」，兩者分歧是因為被告沒這樣說過。辯方亦指警方錄口供時，被告無律師代表，並表明不想簽署口供紙，但此話惹怒鄭，鄭撕爛口供紙並將檔案大力掟落枱面，並稱「幾十歲人仲做埋呢啲嘢，敢做唔敢認」。鄭全部否認。

庭上播放新聞片段，顯示被告被壓落地之後，有防暴警員瞄準被告眼睛，噴了數下胡椒噴劑，另一防暴警向現場其他人噴胡椒噴霧，包括電台的攝影師。

被告自辯：怕防暴警員會傷害該「後生仔」

案件表證成立，被告出庭自辯。

被告出庭自辯供稱，當晚在餐廳吃飯後途經現場，看見一名「後生仔」跑向他，防暴警員亦衝向該「後生仔」，對其箍頸、揮警棍及施放胡椒噴霧。被告指，「後生仔」當時並無暴力行為，但警員想攻擊「後生仔」，場面令他憶起8.31太子站事件等新聞畫面，他害怕防暴警員會傷害該「後生仔」，於是想分散防暴警的注意力。

被告續指，當時督察李顯揚舉起警棍，他怕李會襲擊「後生仔」，於是輕力打向李的頭盔，但不肯定手肘有否碰到李的背部。其後他再用右手想打李的背脊，惟李突然轉身，他無心之下打到李的心口，惟力度「輕過揼骨」。

被告重申不是想傷害警員，只是想分散注意力，不想他們出手傷害該「後生仔」。

【案件編號：TMCC386/20】

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