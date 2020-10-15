女設計師街頭與男子糾纏被搜出鎅刀 警認未查起因

去年11月18日大批示威者響應網上號召，於油尖旺一帶堵路，聲援理大被警方圍堵人士。警方掃蕩期間看見一對男女糾纏，男子向警員求救，女方則擺脫對方後跑走，最終被警員截停，並搜出鎅刀及螺絲批等物。該名任職設計師的女子被控管有攻擊性武器罪，案件今在西九龍裁判法院開審。追截被告的警員庭上作供時，不斷強調被告「逃跑」，裁判官劉淑嫻聞言提醒小心用字，指「逃跑」背後包括畏罪潛逃及說謊等含義。

30歲女計設師蔡麗怡被控管有攻擊性武器罪，控罪指她於去年11月18日在旺角西洋菜南街及水渠街交界，管有攻擊性武器或其他適合作非法合途的工具，即一把鎅刀、一把剪刀、一支螺絲批、一支六角匙及一卷尼龍魚絲。

警員黃銘暉供稱，案發當天他隸屬特別戰術小隊成員。案發前一晚有黑衣人在油尖旺地區一帶聚集，他與同袍翌日朝早進行掃蕩。他們沿西洋菜街往旺角警署方向驅散，途徑濠苑茶餐廳時，聽見有男子大叫「救命」並呼叫警察，他隨即看見一名身穿西裝的男子正與戴黑色口罩的被告糾纏。

黃見狀衝前，被告擺脫男子期間遭拉下背包，隨即往旺角方向跑去。黃最終截停被告，並將她交由女警調查。女警取回被告的背包，並搜出涉案物品。黃遂宣佈以非法集結罪名拘捕她。

辯方盤問，黃在看見被告與西裝男糾纏前後，是否從未看見任何傷人、禁錮或爆竊等事件，黃同意。辯方追問，黃是否不知道二人為何糾纏，亦沒有嘗試了解二人糾纏的原因，黃同意，又承認事後沒有調查西裝男。

裁判官裁定案件表證成立，下午續審。

【案件編號：WKCC1176/20】

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