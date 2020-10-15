表彰40模範人物大會　馬化騰失蹤

【本報訊】昨日舉行的深圳經濟特區建立40周年紀念大會，一眾粵港澳高官與民營巨賈、富商、名人出席，包括抗疫有功的工程院院士鍾南山、華為創辦人任正非，連公司正面對極大財政壓力的恒大主席許家印都有現身大會。反之，獲選深圳經濟特區建立40周年創新創業人物和先進模範人物的騰訊主席馬化騰卻不見蹤影。

已缺席全國兩會 「腰疾復發」

電視畫面所見，一眾深圳企業話事人包括華為創辦人任正非、恒大主席許家印、萬科董事長郁亮、華大基因董事長汪建等都有列席慶祝大會，任正非更與鍾南山與並肩而坐。許家印似乎未受財困影響，在台下專注聆聽國家領導人習近平的講話。反之，馬化騰卻「不給面子」。

廣東省和深圳經過推薦、徵求意見、綜合評審、統籌考慮，這次確定了40人為深圳經濟特區建立40周年創新創業人物和先進模範人物，包括香港合和實業主席胡應湘、香港科技大學教授兼固高科技（深圳）董事長李澤湘、香港中文大學（深圳）校長兼中國工程院院士徐揚生，以及馬化騰、順豐董事長王衞、比亞迪董事長兼總裁王傳福、中國平安保險董事長馬明哲、招商銀行原行長馬蔚華等。昨眾人與習主席等領導人的合影中，卻不見馬化騰。馬繼去年罕見缺席騰訊年會，今年缺席全國兩會，消息指「是腰疾，舊患復發康復中」，今又缺席重要的表彰大會，其健康狀況引起外界關注。

馬化騰雖未有出席，但內媒南方網報道，馬化騰有就獲獎發言，講到入選名單不單屬於個人，也屬於公司每一個員工，又指騰訊生於深圳，長於深圳，直言沒有改革開放及深圳，就沒有今日的騰訊。