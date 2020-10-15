李八方online︱中總會長除罩同廿人合照 林鄭致辭再擦習總鞋

香港中華總商會今日舉行成立120周年會慶酒會，唔少政府高官同建制中人無懼武漢肺炎照樣現身，近期不斷狙擊司法系統嘅港區人大代表陳曼琪到場後即滿場飛，不斷同其他賓客除罩影相。但要數除罩時間最長嘅，一定係中總會長蔡冠深，八方現場所見，唔少賓客都逐一除罩同佢合照，高峯時有成廿人除罩貼身企埋一齊影相，莫非佢哋以為相機鎂光燈可以殺菌？

兩名前特首董建華同曾蔭權，以及現任特首林鄭今日都畀面出席，惟獨唔見噚日老婆撞車嘅689。今日無再戴「底褲」口罩，改戴一次性口罩嘅林鄭致辭就繼續大擦習總鞋，話香港只要融入國家發展大局，積極參與大灣區發展同推動「一帶一路」工作，就「肯定」可以恢復香港經濟增長嘅動力。

佢又聲稱「港版國安法」實施後，香港社會逐漸回復穩定，只要把握中央支持，各界團結一致，香港就「一定」可以「重新出發、再創高峯」，莫非佢冇睇過民調，唔知而家香港社會對佢同政府嘅低處未算低評分？

噚日被影到習總發言時狂抄筆記嘅創科局局長薛永恒，今日亦有出席酒會。佢會後被問到究竟抄咗啲乜時唔肯分享，只話「多謝大家」。對於有人批評香港創科方面做得唔夠，佢就話「大家一齊努力」，其後喺助手協助下，快速關門上車離開。

全國政協主席汪洋今日亦有越洋向中總致賀信，話「新時代呼喚新作為，大變局需要大擔當」，希望中總堅定支持行政長官同政府依法施政，全力支持香港特區做好實施《國安法》的相關工作，講嚟講去都係呢三幅被。

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