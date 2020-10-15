黎智英李卓人等26人悼六四被控非法集結 今再審訊

民主派人士今年六四自行到香港銅鑼灣維園點起燭光紀念，支聯會主席李卓人、副主席何俊仁、多名常委以及壹傳媒集團創辦人黎智英等人被控煽惑他人參與未經批准集結罪，之後警方再控告廿多名支聯會常委及民主派人士，控以他們涉嫌明知而參與未經批准集結，兩案合共26名被告。法官上月決定今日（15日）再審訊，有關被告將於西九龍裁判法院出庭應訊，支持者繼續到庭外聲援。

被控的11名支聯會常委，包括李卓人、何俊仁、鄒幸彤、蔡耀昌、張文光、麥海華、尹兆堅、趙恩來、梁耀忠、梁錦威和梁國華；及14名民主派人士，包括楊森、郭永健、陳皓桓、胡志偉、朱凱迪、梁國雄、何秀蘭、梁凱晴、岑敖暉、何桂藍、袁嘉蔚、黃之鋒、羅冠聰和張崑陽，涉嫌明知而參與未經批准集結。而李卓人另被加控一項舉行未經批准集結。

而13名遭票控煽惑他人參與未經批准集結的被告依次為李卓人、何俊仁、蔡耀昌、黎智英、陳皓桓、尹兆堅、梁耀忠、張文光、郭永健、梁錦威、趙恩來、麥海華及鄒幸彤。

在開庭前，多名民主派人士手執「燃點燭光無罪」標語在庭外接受訪問，包括支聯會主席李卓人、副主席何俊仁等人，李卓人指人民有自由悼念六四，會堅持燃點燭光紀念六四，深信香港人有權譴責屠城。其餘被控的前香港眾志秘書長黃之峰、袁嘉蔚、前立場新聞記者何桂藍等亦先後在法庭出現，等候進入法院進行聆訊。

警方於律師不在場下取走黎智英辦公室物品

壹傳媒集團創辦人黎智英的辦公室今早被警方上門搜證，他指警方取走辦公室内某些物品，被問到是否政治打壓，他無奈指「我真係唔知，宜家佢咩都拎嚟告我」，又指警方未有等其律師到來就已搜查其辦公室，自己亦不肯定警方取走甚麽物品，認為香港法治已消失。

開庭前情況重溫

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