住戶賬單增萬元　中電：或因WFH

【本報訊】疫潮期間，中電曾經以靠估代替抄錶，引發「天價電費」的投訴潮，至今仍未平息。西貢一個六口住戶近日收到總價13,542元的電費賬單，較上一期電費3,471元暴增逾萬元。該住戶在社交網站群組求助，引起網絡熱議。中電發言人拒絕評論個案，僅稱早前因應疫情暫停抄錶，其後發出修正賬單，通知客戶在重新計算電費後的應繳金額。

稱會修正估算電費

本報最近亦收到住在新界的讀者C小姐求助，她最新一期電費要交逾5,700元，較上一期約2,000元貴近兩倍。C小姐與丈夫、家傭三人同住，雖然疫情關係較多時間留在家中，但對電費增幅仍感詫異，「我呢幾個月都用電（普遍）多咗㗎啦！我又唔會唔開冷氣，有冇理由零零舍舍（今期電費）咁貴？」她向中電查詢，獲回覆8月份沒有抄錶，所以早前低估電費，今期賬單並沒有多收電費。

荃灣區議員趙恩來指出，中電在疫潮期間曾經暫停抄錶，近日陸續發出修正賬單，有街坊反映部份電費單較上一期貴了一倍，例如由900元增至2,000元，至今共收到數十名街坊求助。

中電發言人稱，隨着疫情發展，今年7月中起減少例行抄錶，至8月底恢復服務，惟高風險地方的抄錶工作繼續暫停。暫停抄錶期間，除已安裝智能電錶的客戶外，其他客戶或會收到估算賬單，中電會根據客戶去年同期的實際用電量估算電費。中電指，當抄錶服務恢復後，會按客戶的實際用電量作出相應調整，發出修正賬單，通知客戶在重新計算電費後的應繳金額。

發言人續稱，今年上半年住宅客戶售電量較去年同期上升了約10%。由於估算電費是按去年同期沒有在家工作（WFH）等情況的用電量估計，用戶在疫潮下更多時間留在家中，加上今年5月和6月氣溫上升，多項因素令住宅客戶的實際用電量上升。