17歲男生僅藏索帶士巴拿打火機 官推論至拆欄縱火裁定罪成還柙候判

網民去年11月11日連日發動「大三罷」，西灣河一帶有堵路事件，其間一名17歲學生在西灣河街頭遭防暴警搜出一包未開封的索帶、士巴拿及打火機等物品，因而被控。男生不認罪，早前受審。裁判官鄭紀航今裁定管有適合作非法用途工具及管有物品意圖摧毀及損毀財產兩罪成立。鄭官全盤接納三名警員的證供，並形容被告砌詞狡辯，謊話連篇，更推論涉案物品是被告取自家中帶往現場，欲作拆欄杆、綁欄杆和縱火之用。被告還柙至本月29日，其間索取勞教中心及教導所報告。

17歲梁姓被告被指於去年11月13日在上述地點藏有一包未開封共100條索帶、四支士巴拿、一把剪鉗、一支打火機式火槍及一個打火機。

鄭官裁決時指，控方三位警方證人誠實可靠，全盤接納他們的口供，反指被告既不可信，亦不可靠。鄭官一口氣指斥被告作供「前言不對後語、自圓其說、堆砌情節、砌詞狡辯、謊話連篇」，並指被告任職路政署工程督察的父親作供時亦見迴避，模棱兩可。

被告自辯時稱，當日只是到現場參與和理非示威活動及叫口號，並在現場執走涉案物品，準備帶回家，交給有收集工程工具習慣的父親收藏，而打火槍則是留待日後燒烤玩樂時使用，惟正準備返家時遭截停。鄭官指他的說法全不可信。

指被告在堵路現場「流連忘返」

鄭官認為被告仍是學生，經濟能力有限，最不費金錢功夫的做法，便是從父親放在床下底的工具箱中取出涉案物品。故此不可抗拒的推論，是被告從家中取來涉案物品帶到現場。即使不是如此，也改變不了被告遭截停時身上管有該些工具的事實。

鄭官進一步指，被告自辯稱當日下午已目睹示威者拆鐵欄，組合成路障堵路，又有人縱火。若是如此，被告理應盡快離開，以免瓜田李下。但他卻仍在現場「流連忘返」，加上他攜有的工具，無可抗拒的推論是，被告一直有意圖在情況許可下，趁警方不在場甚或無視警方在場下任意妄為，利用工具親自或供他人進行拆鐵欄築路障及縱火，不言而喻，有關行為會摧毀及損壞他人財產。

至於涉案100條索帶，鄭官指可用於綁起他人手腳，符合非法用途中束縛人身的定義，故裁定被告兩項罪名均告成立 。

被告定罪後隨即被帶入犯人欄，鄭官先為他索閱勞教中心和教導所報告，並拒絕辯方提議一併索取感化官報告和青少年罪犯評估委員會報告。案件押後至本月29日判刑。

【案件編號：ESCC2566/19】

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