疫情速遞︱港樂樂手確診逾90人須檢疫 港威Staycation群組增至4人（附個案搜尋器）

《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。本港第三波疫情分析請到此觀看。

香港管弦樂團深夜發稿，引述衞生防護中心證實一名低音單簧管樂手確診。患者居於東涌藍天海岸1期2座，曾參與上周五在香港文化中心音樂廳的演出，其中多名官員包括特首林鄭月娥都有出席。特首辦連續兩日回應指，林鄭當晚未有與團員接觸，前兩天亦接受多過一次病毒檢測，均呈陰性；衞生署指其同台演出的約90多位樂師被界定為密切接觸者，正被安排進行檢疫，而場内觀眾則不屬密切接觸者，但當局呼籲他們進行病毒檢測。

有指染疫樂手的周期閾值（Ct值）只有15，即病毒量甚高。有醫生指出，假如音樂會現場的空氣流量或抽風系統因應表演而減低，不排除染疫樂手在吹奏樂器時產生的氣霧（Aerosol）會飄至更遠地方，「觀眾唔係100%安全」。

衞生防護中心昨日亦於網上補充公佈早前確診個案的行蹤，包括與尖沙嘴港威酒店Staycation感染群組有關的第5201號個案。有指該33歲男患者的朋友曾到港威酒店，而他本身沒到過酒店；但根據防護中心昨日公佈的資料，該男患者也曾到港威酒店，即目前共有4名確診者曾到港威酒店，包括第5175號的29歲宏利男員工，第5164號的31歲宏利員工的男性朋友，以及第5193號的18歲屯門VTC女生。根據防護中心日前的資料，相信該女生認識第5164號，但表示沒有見過宏利員工。

本港疫情

●確診（截至10月14日17:20）

5,201宗（40日大至100歲）、4隻狗、6隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

105宗（39歲至95歲）及1隻寵物狗

●出院個案

4,932宗（包括確診及疑似患者）

●住院個案

137名確診者仍留醫，11人危殆（第1989、3496、3764、4706、4833、4937、4990、5110、5152、5185及5195號個案）、8人嚴重（第1650、3904、4100、4101、4433、4746、4788、5088號個案）

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

確診者所駕駛或曾乘搭的士車牌、巴士路線及時間

●第3911號個案：8月1日，車牌HF8999

●第3911號個案：8月3日，車牌CM3870

●第3911號個案：8月4日，車牌MN7894

●第4641號個案：8月19日，車牌JX5193

●第4742號個案：8月21日（日間），車牌UW3237

●第4755號個案：8月21日（夜間），車牌RY9747

●第4788號個案：8月14日（日間）、8月18日至21日（日間）、8月24日至27日（日間），車牌TS473

兩岸疫情（截至10月14日23:00）

兩岸疫情最新情況：大陸累計確診91,388宗，死亡4,746宗。台灣則累計確診530宗，7人死亡。

按此瀏覽武漢肺炎內地疫情互動圖表。

外國疫情（截至10月14日23:00）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經逼近3,800萬，全球死亡人數突破108萬。疫情最嚴重的美國，累計確診個案超過784萬宗，死亡人數突破21.5萬人。印度確診人數超過717萬，位居全球第二，死亡人數逼近11萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破511萬，死亡人數超過15萬。俄羅斯確診人超過131萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。

荷蘭一名89歲女子兩度感染武漢肺炎後死亡，成為首宗二次感染死亡個案。由牛津大學出版社出版的一篇學術論文顯示，女子患華氏巨球蛋白血症（Waldenstrom’s macroglobulinemia，WM），是「非何傑金氏淋巴癌」（non-Hodgkin lymphoma）中罕見的一種，主要侵犯骨髓，損害免疫系統。

世界排名第一的美國高爾夫球手德斯汀莊遜（Dustin Johnson）確診武漢肺炎，被迫退出在拉斯維加斯舉行的PGA巡迴賽CJ盃。美國男子職業高爾夫球巡迴賽（PGA Tour）賽會發表聲明，說36歲的莊遜正自我隔離。他上一次出賽是在上月的美國公開賽（US Open）。

歐洲多國疫情反彈，確診病例激增，有些地區再度實施封鎖。瑞典公共衞生局周二通報，上周六至周一累計新增2,203宗確診，全國累計病例100,654宗，累計死亡病例5,899宗，新增5宗。瑞典也是北歐第一個達10萬宗病例的國家。捷克疫情加劇，實施三周局部封鎖，學校停課、酒吧暫停營業。荷蘭亦實施局部封鎖，室內公眾場所必須戴口罩。法國總統馬克龍周三將發表電視演說，宣佈收緊防疫限制措施，巴黎等疫情重災區或面臨宵禁。

十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 8,100,553 (221,038)

印度 7,256,583 (110,766)

巴⻄ 5,114,823 (151,063)

俄羅斯 1,340,409 (23,205)

⻄班牙 925,341 (33,204)

哥倫比亞 924,098 (28,141)

阿根廷 917,035 (24,572)

秘魯 853,974 (33,419)

墨⻄哥 825,340 (84,420)

法國 756,472 (32,942)

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