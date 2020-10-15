灣仔區會︱港府藉防疫叫停開會 楊雪盈入稟追討民政總署會議場租開支

本屆區議會疑因由民主派主導，政府打壓區會情況屢見不鮮。今年初當局借疫情為由，不向區議會提供秘書服務及開會場地，灣仔區議會遂另覓場地開會討論抗疫工作，但當局拒向灣仔區議會發還租用場地的租金，灣仔區會主席楊雪盈明日將入稟小額錢債審裁處追討。

今年2月疫情爆發之際，港府自行宣佈區議會不開會兩星期，同時指令為區議會提供秘書服務的各區民政處，停止提供服務和會議場地。楊雪盈指，《區議會條例》賦權各區議會決定開會日期、時間和地點，強調「政府無權『決定』區議會不召開會議」。

灣仔區會於2月18日舉行、討論各項防疫抗疫工作的特別會議，最終要改到大坑坊眾福利會舉行，3,500元的租金就由楊墊支，楊曾於今年3月和7月向港府追討，惟民政處上月表明拒絕支付。

楊今日發新聞稿表示，她早前入稟向民政處討論有關租金，案件明日在西九龍法院審訊。她強調，「今屆區議會以來，民政處連番阻撓區議會正常運作，我們定必繼續追究」。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！