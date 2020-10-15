法院樓下停車場警突拉封鎖線 設採訪區阻記者靠近警方私家車

近期多宗暴動案件在區域法院開審，警員證人多次經由法院所在地灣仔政府大樓的地庫停車場離開，而非經大樓正門離庭，更曾有疑似警員恐嚇記者不准拍照。區院今日審理新城市廣場襲警案，警方傳媒聯絡隊今午突然在地庫停車場拉起封鎖線，聲稱要設立「傳媒採訪區」，要求傳媒只能在封鎖範圍內採訪及拍攝，不得阻礙警方工作，並有軍裝警在場駐守。最終控方大狀及控方專家證人在警方護送下，登上私家車離去。

防暴警去年7月14日闖入沙田新城市廣場，引發激烈警民衝突，多人被捕。當中一名港大畢業生咬斷警長手指，被控襲警及蓄意傷人等四罪，案件今在區域法院續審，案中被咬斷手指的警長梁啟業繼續出庭作供。

午休時，警方在法院所在的政府大樓地庫停車場拉起封鎖線，並有一部警方私家車停泊守候。惟現場所見，牆上已有告示標明不准泊車，地上亦有黃格展示範圍。現場記者曾向警方傳媒聯絡隊查詢，直指現場一向沒有封鎖安排，質疑警方做法；惟現場男女警員不發一言，即使記者追問謂「可唔可以講兩句呀傳媒聯絡」，警員亦無反應。

及後有另一名傳媒聯絡隊男警聲稱「調節」，可以讓記者靠近車身拍攝，但又謂假若人太多，傳媒便要「合作返，畀返少少專業」。此時卻有軍裝警對此安排發出微言，傳媒聯絡隊男警遂向同袍謂：「你哋頭先冇錯，啱嘅，係最高指示。」但自言經初步評估後，認為現場人流不多，可以放寬限制。最終中午不見梁姓警員出入，只得控方大狀及控方專家證人上車。約半小時後，封鎖線被拆除。

散庭後，傳媒聯絡隊再在停車場拉起封鎖線。被問到設立原因，有傳媒聯絡隊警員聲稱，大樓保安指昨日警員證人離開時情況混亂，而現場有很多車輛，出於安全考慮，並且「為咗你哋（記者）安全」，才會有此安排。其間更有警員涉嫌拍攝記者的樣貌特寫。

警聲稱保安投訴情況混亂 惟保安否認

惟大樓管理處負責人表示，沒有保安人員向警方表達對昨日安排的意見，亦從沒主動要求警方設立封鎖線，也沒收到有關行動的通知。他又表示，曾就有關安排向警員查問原因，但對方建議他致電灣仔警署查詢。

此外，涉事地庫有多個「不准泊車」標示，但警員證人接連在該處登車離開。有懲教署囚車需要待警方移除封鎖線後才可駛離。管理處負責人表示，場地是政府產業署物業，需向署方了解詳情。

今年5月，「赴湯杜火」暴動案審訊期間，有警員證人作供後由多人護送，經停車場樓層離開政府大樓，其間有疑似警員聲言：「呢度唔畀影相，邊個影相拉邊個！」但拒絕出示委任證，眾人其後乘搭私家車離開。司法機構當時回覆傳媒查詢，確認停車場不是法院範圍，沒有拍照限制。

本報已就今日設立採訪區一事向警察公共關係科及司法機構查詢，正候回覆。

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