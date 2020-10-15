武漢肺炎︱旅行社及酒店失保就業資助恐集體裁員 促推旅遊氣泡健康碼

本港旅遊業在武肺疫情下大受打擊，旅行社及酒店業依賴政府補貼「吊命」。政府上月稱無意推出第三輪保就業計劃，旅行社及酒店業今（15日）發表調查報告，指業界因疫情陷於零業務困境，若失去政府資助將面臨龐大裁員壓力，或引起集體裁員潮。業界籲政府繼續提供保就業資助，並推動本地旅遊、落實旅遊氣泡及健康碼，讓業界逐步恢復業務。

調查由香港旅行社解困大聯盟及香港酒店業主聯會發起，分別訪問518間旅行社及87名酒店業主。旅行社方面，有53.9%旅行社表示業務較去年同期減少100%，43.1%則表示下跌8成或以上。412間未有裁員的旅行社中，逾半表示其實有裁員壓力，但因政府保就業計劃紓緩。

酒店業方面，73%酒店表示業務較去年同期下跌6成以上，26%則指下跌2成至6成。96%酒店指，若無政府保就業計劃資助，將會面臨裁員壓力。

業界稱旅發局應撥資源推動本地旅游

香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良表示，調查結果反映業界業務近乎完全停頓，失去保就業計劃資助後，業界難以避免大規模裁員。他呼籲政府盡快落實旅遊氣泡及健康碼，拆牆鬆綁讓業界舉辦本地團；並延續對旅行社的資助，讓業界「捱多半年」，避免出現裁員潮，令之前的保就業資助前功盡廢。他指，旅發局其實有大筆宣傳資金，應轉為用作推動本地旅遊，而非「嘥子彈」對外推廣。

香港旅行社解困大聯盟成員李振庭則表示，因為4人限聚令，旅行社根本難以組織本地旅行團，希望政府可以放寬限制，讓業界由小型本地團做起，重新恢復業務。他透露，業界曾與廣東省官員溝通，研究本地旅客完成病毒檢測後有限度於內地旅遊，並由內地指定住宿地點及景點。

籲政府擬定旅遊業復蘇路線圖

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城指，政府不推行第三輪保就業計劃，酒店業可能出現裁員潮，希望政府延續資助，並減輕酒店財務壓力，如寬減差餉等。他指，業界其實不希望政府長期資助，籲政府盡早擬定旅遊業復蘇路線圖，包括有限度開關、推出旅遊氣泡等。

「被迫」做本地生意惹怒轟 李漢城稱無貶意籲勿對號入座

李日前曾稱疫情下外地旅客大減，酒店「被迫」做本地生意，遭網民批評「白鴿眼」。李今回應稱有關說法只反映業界現時只能選擇單一市場，並無貶意，又指業界其實萬分感謝香港市民，籲市民勿對號入座。

旅遊界立法會議員姚思榮表示，政府在保就業計劃之後就不設後續對策，令業界十分失望。他稱，理解政府審慎理財，但希望政府正視今次調查結果，為業界提供更多援助。

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