立法會選舉︱民主黨到廉署舉報方國珊 續指控未交代開支發票及收據

民主黨新東立法會議員林卓廷早前公開質疑，於同區參選立法會的方國珊申領高達260萬元的選舉開支不合理，要求公開開支收據。林的參選團隊指方國珊一直「龜縮」，未有親身公開回應，今日決定到廉政公署舉報，要求廉署徹查方國珊有否違反《選舉舞弊及非法行為條例》。

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民主黨莊榮輝今日聯同該黨3名成員舉報前，再向傳媒指出方國珊的選舉申報8大疑點，包括使費過高、共190萬元的選舉開支欠缺單據、沒有交代與捐贈者的關係、涉嫌聘用沒有簽收文件證明開銷的員工、沒有按比例分攤開支、出現多項不明開支、濫報開支，以及涉嫌用防疫物資賄賂選民等。

方國珊早前透過Facebook回應指控時指，雖然政府已叫停原定9月舉行的立法會選舉，但她已承諾的協議和已簽的合約服務仍需支付費用，又質疑林卓廷的指控「疑為私怨多於真的為正義」。莊榮輝今日指，該黨與方國珊無任何私怨，並指方國珊早前的回應不盡不實，至今沒有交代為何未有出示相關服務的合約、發票和收據，「無單無據，你點叫香港人去找數？」

他又指，方國珊沒有提交單據的選舉開支申報中，包括涉款65萬元的選舉助理開支，「試問佢只開始兩日選舉工程，佢會唔會出足糧畀呢65個人，咁啱每人都係一萬元？呢65個人有無返到工？有無做過嘢呢？方國珊應該清楚交代」。《蘋果》已向方國珊查詢上述指控，暫未獲回覆。

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