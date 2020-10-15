【本報訊】司法機構聲稱為加快處理民事案件，尤其免遣返聲請，向立法會提出修訂《高等法院條例》中，上訴庭處理部份司法覆核許可程序，由一般三名法官改由兩名法官便可處理。民主派議員批評修訂會影響普通法要求的最高公平標準，又不滿律政司司長鄭若驊未有出席會議面對質詢，而鄭下午突現身立會，相信是由深圳趕返香港。

立法會昨審議《2019年成文法（雜項規定）條例草案》，當中包括建議修訂《高等法院條例》。工黨張超雄指大律師公會早前在立會發言時，曾擔心有關修訂會影響普通法所要求最高公平標準，他亦質疑有關做法並不是顧及法庭整體運作效率的最穩妥做法。

鄭若驊趕返港現身

會計界梁繼昌指免遣返聲請個案積壓數字比高峯期下跌近百份之九十，未來亦未見上升趨勢，認為修例無必要，又斥推動修例的律政司司長鄭若驊昨未有現身接受議員質詢，「我唔知點解佢（鄭若驊）去咗深圳，但唔嚟咁重要嘅立法會會議，我對此表示非常遺憾」。

公民黨法律界議員郭榮鏗指出，建制派和政府早前聲稱香港不存在三權分立，但立法會討論條例草案正正顯示香港存在三權分立，香港若不存在三權分立，司法機構今日就不用提交該條例草案讓立法會審議，可以改由特首一人說了算。

其間代主持會議的民建聯主席李慧琼多次打斷郭榮鏗發言，聲稱其發言離題，更以「熄咪」方式停止郭發言。

緊接發言的民主黨鄺俊宇批評李慧琼阻止議員在立法會討論三權分立的裁決，連立會主席梁君彥也不敢作出，揶揄李慧琼的裁決定必「名留青史」。鄺亦不滿鄭若驊未有現身會議接受質詢，怒斥：「鄭若驊死咗去邊」，認為應立即將鄭「炒魷」。

被轟隨特首林鄭月娥一同赴深圳、缺席立法會的鄭若驊，昨午4時許突然現身立法會，到場前已有G4到立法會一樓視察，並拿起電話拍下會議廳情況，疑似監察議員在席情況。

據了解，民主派議員原打算在鄭若驊昨日早上現身立法會提交該條例草案其間，在立法會走廊向鄭示威，其後因得悉鄭因赴深圳而改派法律政策專員到場後，決定取消示威行動。有民主派人士稱，沒預計鄭會突然返港出席會議，故未有計劃再發起示威。