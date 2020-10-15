消委會︱兩成乾香料含致癌物或影響胎兒發育 「有利腐乳王」咖哩粉超標最高

在疫情底下，市民多在家煮食，料理用的乾香料是市民居家必備，但選擇錯的香料隨時有致癌風險。消委會測試37款預先包裝及非預先包裝乾香料，包括廚房常備的胡椒、薑、蒜、咖哩及混合香料，發現9款含有黃曲霉毒素或赭曲霉毒素A，其中「有利腐乳王」咖哩粉檢出黃曲霉毒素總含量最高，每公斤含20.1微克，超出本港及歐盟的法例要求。國際癌症研究機構將黃曲霉毒素列為令人類致癌物質，特別與肝癌有關，毒素亦可透過胎盤影響胎兒，導致幼兒發育不健全。而赭曲霉毒素A亦屬致癌物質，增加患上肝細胞瘤、腎細胞腺瘤和惡性腫瘤的機會。

消委會今次分別從超市、百貨公司、香料店及食品雜貨店搜集37款乾香料樣本進行測試，包括23款胡椒、4款薑、5款蒜、4款咖哩及1款含蒜的混合香料，有7款樣本（20%）檢出黃曲霉毒素，分別是「辣大姑」、「佳之選」及「Raitip」的白胡椒粉， 「TESCO」的薑粉，2款「老師父」及「有利腐乳王」的咖喱粉，「誠興椰子香辣原料 」的蒜粉， 含量為每公斤1.1至20.1微克。

當中以「有利腐乳王」咖哩粉檢出黃曲霉毒素總含量最高，檢出量為每公斤20 .1微克，超出香港每公斤15微克及歐盟每公斤10微克的法例要求，另外該款咖哩粉同時檢出每公斤含13.2微克的黃曲霉毒素B1，超出歐盟每公斤5.0微克的法例要求。消委會稱已將有關樣本資料轉交食物安全中心跟進。

「誠興椰子香辣原料」蒜粉含兩種毒素

另有5款（14%）香料樣本檢出赭曲霉毒素A，分別是「特惠牌」白胡椒粉及「佳之選」白胡椒粉、「TESCO」薑粉、「Waitrose Cooks' Ingredients」咖喱粉及「誠興椰子香辣原料」蒜粉，佔全部樣本數目約1成4，含量為每公斤2.0至7.4微克，當中以「誠興椰子香辣原料」蒜粉的檢出量最高，而「誠興椰子香辣原料」蒜粉本身亦檢出黃曲霉毒素B1。

去年超一半樣本含霉菌毒素

消委會在去年10月《選擇》月刊中曾發佈乾香料報告，當時的檢測發現超過一半樣本有霉菌毒素，個別含量更超出香港法例要求，故今次再進行測試，今次則有兩成樣本含霉菌毒素。消委會稱，綜合兩次測試結果，乾香料檢出霉菌毒素的機會頗高，儘管進食份量一般較低，消費者不宜掉以輕心，建議市民細心查看產品描述、留意保質期和食用期限、香料表面有否發霉、變色或發出異味，並確保包裝完整。

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