港鐵下周一起加密非繁忙班次 東涌綫增至7分鐘一班

港鐵在武漢肺炎疫情期間減少非繁忙時段的列車班次，隨着疫情緩和，港鐵今日宣佈由下周一起，分兩階段加強7條路線的非繁忙時段列車服務，方便市民出行，其中東涌綫將由現時非繁忙時段10分鐘一班列車，縮短至7分鐘一班車。

港鐵表示，會率先在下周一先調整東涌綫及屯馬綫一期兩路線星期一至五非繁忙時間，以及星期六、日及公眾假期的列車服務務，前者由現時每10分鐘一班車改為每7分鐘一班，後者則由9.8分鐘一班改為7分鐘一班。

第二階段則由下周六起生效，觀塘綫、荃灣綫、港島綫、將軍澳綫及西鐵綫，星期六的列車班次，將由現時3.6至7分鐘一班列車，改為2.3至7分鐘一班車。

港鐵表示，疫情期間，雖然鐵路整體乘客量減少，但港鐵仍一直維持以往繁忙時段的列車班次，並按實際情況調整了非繁忙時段的列車服務。早前因應中小學生恢復上學，公司已加密多條鐵路線平日早上及中午時段的列車班次。港鐵指，會繼續密切留意營運情況，維持充裕承載力應付各鐵路線的乘客量，並因應實際需要適時調節列車服務。

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