趙小新學年再爆逃亡潮 逾三分二老師離職 校務處僅餘2人留任

《蘋果》早前報道，青衣仁濟醫院趙曾學韞小學校長林美霞涉高壓治校逼走教師，雖然教育局當時聲稱會嚴肅跟進，但《蘋果》獲悉，該校新學年再現逃亡潮，再有超過三分之二的教師離職，校務處更只剩2名職員。有離職教師透露，林美霞的高壓管治持續，與教師之間缺乏溝通，例如要求教師要為同一張工作紙預備三個不同程度版本，工作量大增。

記者 陳紫晴 鄧力行

趙小現任校長林美霞自2018年9月上任後，不但另設多個委員會，又要求教師承擔大量非教學工作，如撰寫計劃書和處理報價單；一旦工作上有閃失，更會要求教師撰寫「異常報告」，甚至威脅會「記錄在案」及發警告信，令教師疲於奔命，承受壓力。

全校教師團隊逾三分之二「跳船」

據《蘋果》了解，林美霞高壓治校下趙小接連爆「逃亡潮」，去年全校31人教師團隊超過三分之二「跳船」，共有21人於新學年不再留任，僅10名舊人留任。據《小學概覽》，上學年趙小僅26%老師的年資在4年或以下；但據校方回覆《蘋果》的數據，該校新學年4年或以下年資老師比例增至56.2%。

據悉，新學年開學至今，該校再有至少2名新聘教師辭職，當中包括小學學位教師（PSM）職級，而其他新聘的老師也陸續表明考慮辭職。校務處人員亦屬「重災區」，8位職員中只有2位選擇留任。

中途離職老師被拒參加畢業禮

綜合多名離職教師向《蘋果》透露，校長經常要求教師即日處理非教學工作及翌日匯報，相關報告亦需多次修改，教師需工作至晚上。另外，林美霞與教師之間缺乏溝通，要求教師為同一張工作紙預備三個不同程度版本，令教師工作量大增；教師更要處理大量行政工作，例如要求撰寫計劃書和財政報告，教師疲於奔命下，甚至連照顧趙小學生的耐性也減弱。

林美霞更被指苛刻對待離職教師。據已離職教師指，有上學年中途離職的老師，被校長編到禮堂後的小型獨立房間工作，被拒與其他同事及學生見面；更有任教畢業班的老師被拒參加畢業禮，未能在學生畢業前道別。

資深校長：「空降」校長忽略團隊承受能力

林美霞上任後收生情況亦持續嚴峻，前年上任時小一開三班，收生高達61人，但去年該級升小二卻只有53人留校，其餘各級均有學生流失，而去年小一更只收到25名學生，小一減至兩班。據悉，新學年小一亦只收到31名學生，維持開兩班。

資助小學校長會名譽主席張勇邦表示，一般面臨減班的學校，校長均會「救亡」，加上編制人數較少，令老師工作量大，令學校流失量大增。他又指，新「空降」校長上任會有新作風及改革，卻未必清楚校情，或會忽略團隊承受能力，令老師更難以接受。張又指，部份老師亦可能會選擇前景較好的學校，「起碼個飯碗穩陣」。

教育局表示，有關學校的辦學團體已就事件調查，並向教育局提交調查報告。局方現正審視報告，並與學校保持聯絡，提供適切的意見。校方則覆稱，不時向法團校董會報告教師及職員的聘任情況，惟有關資料屬內部事務，不作補充。

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