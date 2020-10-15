延任議會︱委員會改選正副主席 建制派主持會議限時提名惹濫權之嫌

立法會今午起一連兩天舉行各個委員會的正、副主席選舉，建制派圖攬各大小事務委員會正副主席，趕絕泛民，而為免會議期間獲民主派提名參選正、副主席，助他們拖延時間，40名建制派已去信立法會秘書處秘書長陳維安，表明在相關委員會上不會接受提名，集中火力只各推一人參選正副主席。發展事務委員會是今天首個舉行選舉的委員會，主持會議的謝偉銓限時提名惹濫權之嫌。由勞聯潘兆平主持的公務員事務委員會，同樣限制議員在5分鐘內完成主席選舉提名。

謝偉銓今天在會議甫開始便表明建制派各自不會在相關委員會接受正副主席提名，借此縮減會議時間，開會約7分鐘後宣佈會根據《議事規則》第44條，以主席身份要求將提名程序縮短在5分鐘內。有關決定隨即惹民主派議員不滿，民主黨許智峯質疑謝偉銓濫權，要求秘書處解釋謝偉銓是否有權為選舉自設時限，惟謝未有理會，只重申已以主席身份作出決定。

謝偉銓指控許智峯擅取選票 建制派施壓要求報警

謝收到第9位主席候選人提名時宣佈只會再接受多3個提名，再次惹來民主派不滿，許智峯與黨友黃碧雲、議會陣線毛孟靜先後到主席台前舉手要求推薦人選，隨即被6名保安分隔並阻止進一步到台前。

在工作人員點票期間，謝偉銓指控許智峯「擅自拎走咗3張選票」，要求工作人員重新再發選票，建制派起哄要求謝報警處理。

最終唯一被提名的建制派、經民聯盧偉國以32票當選主席。副主席留待下次會議再選。

民主派於公務員委員會高呼「釋放12港人」

公務員及資助機構員工事務委員會的主席選舉，由原副主席勞聯潘兆平負責主持。潘一開波同樣限制在5分鐘內完成提名程序，惹起民主員不滿，許智峯斥其濫權，質疑會受法律挑戰，並要求議會秘書和法律顧問解釋，民主黨林卓廷則高呼「痴線」。惟潘無視質疑，繼續進行主席選舉程序，工聯會郭偉強以25票當選主席。副主席選舉要待下周一開會再續。

點票期間，負責監票的毛孟靜多次高呼「12號」，民主派議員隨即以「釋放12港人」回應，另一監票的工聯會陸頌雄則高呼「逃犯」。

容海恩忘記拒接受保安事務委員會主席提名一度問：「有冇和議？」

保安事務委員會也在下午3時舉行主席選舉，由上屆副主席新民黨容海恩主持。容在會議開始時已提醒在席議員會議只有半小時，喻各人「揸緊時間」。當許智峯提名容海恩競選主席時，容疑似口快快一時忘記自己已向秘書處提交拒絕競選該會主席通知，向在席議員詢問，「有冇（議員）和議？」經身旁秘書處職員提醒後隨即改口稱已拒絕接受提名。

最終在15分鐘提名程序後，在只有一名建制派民建聯陳克勤被提名下，以27票當選。副主席選舉要待下次開會再續。

點票期間，負責監票的毛孟靜再度多次高呼「12號」，民主派以「釋放12港人」回應時，遭容海恩多次提醒不應在席上喧嘩，形容他們「嗌呢啲嘢都冇乜意思」。

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