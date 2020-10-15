警官餐廳酒牌申請成禁忌？食環署認「網站顯示錯誤」已修復

有區議員發現酒牌局網站疑隱藏警官餐廳的酒牌資料，其中葵青區警官俱樂部和元朗警官俱樂部獲續會社酒牌後，店號名稱轉為「不適用」；明年1月才到期的東九龍總區警官餐廳，其會社酒牌資料亦離奇從酒牌局網站消失。食環署回覆稱，顯示「不適用」是因為「電腦顯示出現問題」，已即時作出修復；而東九龍總區警官餐廳則因搬遷關係，日前已交還酒牌。

油尖旺區議員林兆彬今在其Facebook專頁上載酒牌局網頁截圖，指在東九龍總區警官餐廳的會社酒牌原於明年1月28日才到期，但酒牌局網站卻未再顯示有關資料。而葵青區警官俱樂部和元朗警官俱樂部早前順利延續會社酒牌，但店號名稱卻顯示為「不適用（N.A.）」。

記者中午進入酒牌局網站，領有「會社酒牌」而店號顯示為「不適用」的處所共有3個，當中有兩個申報地址為警署內，分別為「新界青衣青衣鄉事會路13號青衣警署15樓」和「新界元朗青山公路246號元朗警署前單身宿舍地下」。而網站顯示「會社酒牌」名單的修訂日期為「2020年10月15日」。據林兆彬上載的今年4月網站截圖，有關店號原顯示為「葵青區警官俱樂部」和「元朗警官俱樂部」。

記者亦翻查其他位處警署內的「會社酒牌」紀錄，大部份警官餐廳、會所和警官俱樂部的店號續正常顯示，包括酒牌到期日較「葵青區警官俱樂部」和「元朗警官俱樂部」還要遲的「旺角警區警官餐廳」和「Chek Lap Kok Police Officers' Mess」。惟記者於傍晚再查閱時，「葵青區警官俱樂部」和「元朗警官俱樂部」已恢復顯示。

至於今年4月仍存在於酒牌局網站上的「東九龍總區警官餐廳」會社酒牌紀錄，則從網頁上消失，記者以原登記店號和地址搜尋，均未有發現。

食環署回覆查詢指，由於搬遷關係，「東九龍總區警官餐廳」的會社酒牌已於10月8日交回酒牌辦事處並獲批准取消；至於「葵青區警官俱樂部」和「元朗警官俱樂部」的會社酒牌店號在酒牌局網站顯示「不適用」一事，署方稱調查後發現電腦顯示出現問題，已即時作出修復。

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