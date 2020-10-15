延任議會︱立法議程暫未見大灣區投票 查反修例及警暴議案合併辯論

港府打算修例推大灣區投票的傳聞甚囂塵上，當局今日向立法會提交的立法議程，暫未見有關的修例草案。另外，民主派與建制派分別提出逾10項議案，動用特權法徹查反送中運動中警暴等問題，被立法會主席梁君彥合併成4項辯論處理。

延任的立法會暫時只有一年時間，但港府提出有20項條例草案的立法議程，包括實行法院遙距聆訊的立法、修例將騷擾餵哺母乳的女性定為違法行為、立法承認和強制執行內地婚姻家庭案件的判決等，暫未見有關大灣區投票的修例。不過行政署給立法會的信中表明，「立法議程反映政府在現階段的計劃，在本立法年度中可能需要作出修訂。」

另外，原定今年暑假後屆滿的立法會，遺留了10多項議員提出，動用《立法會（權力及特權）條例》調查反送中運動的議案。多名民主派議員針對去年7.21元朗恐襲、8.31太子站事件及新屋嶺等問題提出議案，建制派則有經民聯梁美芬提出調查反送中運動資金和物資來源，及自由黨鍾國斌提出調查社會衝突對社會民生經濟的影響。

立法會秘書處今日向議員發信，指前議員陳淑莊已不再是議員，由她提出調查新屋嶺及警方針對示威者的性暴力議案已經失效，而鍾國斌亦撤回了其議案，餘下的11項議案，梁君彥將其合併成4項辯論來處理，分別是針對7.21元朗恐襲、8.31太子站事件、警方在反送中運動中對待示威者的方式，及修訂《逃犯條例》引發騷亂的前因後果。

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