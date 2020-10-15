消委會︱防曬產品SPF報大數 2大牌子標示極高保護 效能實得不足SPF15

不少人都會使用防曬用品對抗陽光對皮膚傷害，選購時則常以SPF指數作參考，但消委會測試發現，8成防曬產品未能達到其標示SPF的防曬要求，有2款標示極高度保護（SPF50+）的防曬產品測試後更得出不足SPF15的效能，增加曬黑曬傷，甚至皮膚癌風險。

消委會測試30款日常防曬產品，售價介乎$80至$550，每克或毫升最高達 $16.1，是最低價$0.7的23倍。當中14款樣本標示為SPF30至50，屬於高度保護的防曬產品，其餘16款均標示為SPF50+，屬極高度保護的防曬產品。

測試結果顯示，售價第二低、125毫升售$85的「Nivea冰感防曬乳液SPF50」樣本，總評獲得最高5分，反而價格最高、52毫升升售$550的「Cosme Decorté AQMW EXTRA PROTECTION（SPF40 PA＋＋＋）」樣本，總評只獲3.5分。

SPF測試結果顯示，只有4款標示為高度保護防曬產品（SPF30至50）完全符合歐盟的法規。在14款標示為SPF30至50的樣本中，8款樣本量得的SPF值低於產品標示值，當中「Curél輕透清爽防曬水凝乳液」SPF30的樣本差異最大，量得的SPF值僅為9.8；餘下6款量得SPF值高於或等於產品上的標示值，惟其中2款包括「SkinCeuticals BRIGHTENING UV DEFENSE SPF 30」及「Olay輕透隔離防曬乳液」的UVAPF值分別只有8.0和4.0，未達其SPF值的三分之一，故未符合歐盟標示SPF的要求。

16款標示為極高度保護防曬產品（SPF50+）中，僅1款完全符合歐盟要求。 14款樣本量得的SPF值為60以下，SPF值最低的2款樣本包括「Bio-Essence水感舒緩防曬保濕霜」及「Fancl高效防曬露」更只量得11.7及14.3， 表現遜色；而SPF值最高的2款樣本包括「Bioderma高效輕爽防曬乳液」及「Allie EX UV高效防曬水凝乳」分別達87.2及61.7，但「Allie EX UV高效防曬水凝乳」的UVAPF及臨界波長未能同時符合相關要求。

消費會指，消費者塗抹防曬效能不足的防曬產品進行長時間戶外活動， 有可能因未能為皮膚提供足夠保護而曬黑或曬傷，嚴重甚至會增加患上皮膚癌的風險。

過期後失效兼增細菌生長機會

SPF數值太高產品反或致過敏

包裝標籤方面，6款樣本只提供日文的成分資料，一般消費者或未能知悉產品是否含有過敏成分和充分理解使用方法；21款沒有標示建議使用份量，消費者或因用量不足而影響防曬效果；另有3款樣本沒有標示任何有效期限的資訊。消委會促請供應商改善產品標籤，並提醒消費者，由於部份防曬產品含水量較高，有效日期屆滿後，防腐劑或已失去效用，有機會增加細菌或微生物生長的機會，故產品開封後應按指示在限期內用完。

消委會指，SPF50的防曬產品基本上已能夠為皮膚提供98%的保護，SPF數值太高的防曬產品反而有機會堵塞毛孔，令皮膚過敏，故於一般使用下，不宜過度追求 SPF數值過高的防曬產品；用家亦應按產品標示的適當用量塗抹，以臉部面積而言，塗抹量約為1茶匙左右，其後 最好每隔2至3小時補充防曬；使用防曬產品後，應使用卸妝液或洗面產品清洗，以防殘留物質影響皮膚健康。

4款符合歐盟要求的SPF30至50防曬產品

品牌產品/標示SPF系數/大約零售價/標示容量

♦Chanel UV Essential Protection Globale Complete Protection UV Pollution/SPF50/$485/30ml

♦Nivea冰感防曬乳液/SPF50/$85/125ml

♦Seba Med Multi protect sun lotion/SPF50/$185/150ml

♦Vichy清爽保濕防曬日霜/SPF50/$240/40ml

1款符合歐盟要求的SPF50+防曬產品

♦Bioderma高效輕爽防曬乳液Photoderm MAX Aquafluide SPF 50+

資料來源：消委會

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！