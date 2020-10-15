政府拒批區議員津貼 盧俊宇興訟法庭明年再訊

屯門樂翠區議員盧俊宇與一眾區議員早前借出辦事處，用作反對國安法「罷工罷課公投」及民主派初選的投票站，卻遭民政事務總署以「當日用途與區議會職務無關」為由，拒絕批出6月及7月的整月開支報銷。盧俊宇入稟小額錢債審裁處，向民政事務總署追討約7萬元相關款項，案件排期明年2月26日再訊。

律政司代表庭上指出，申請涉及行政法，認為小額錢債審裁處沒有司法管轄權，建議剔除案件。審裁官周博芬反問：「如果區議員想拎，申請唔到應該點？其實都係好小事，講到咩行政法，冇必要。」

盧在庭外指出，民政事務總署要求他填寫補充資料以申領營運開支，並澄清其間是否涉及罷工罷課公投。他批評該署架床疊屋的做法，令區議員工作困難。

盧又指數日前收到律政司信件通知，要求盧立即終止有關訟訴，否則將主動介入，向法庭申請剔除案件及作出訟費命令。

【案件編號：SCTC21259/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！