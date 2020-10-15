休班警買K仔 藏毒罪成還柙候判

男警休班期間在住所屋苑平台向毒販購買K仔，全程被刑事情報科同袍監視。毒販早已認罪判監，休班警及與毒販同行女子分別被控藏毒及販毒，兩人早前不認罪受審。裁判官今裁定男警稱落街打機及問路之說不可信，裁定他藏毒罪成，惟女被告沒參與毒品交收過程，獲判無罪。男警須還柙至本月30日判刑，裁判官表明，被告是警務人員，故拒索取感化或社會服務令報告，只索閱背景及戒毒所報告。

男女被告分別是陳天賜（47歲）及越南籍女子阮嘉欣（21歲）。陳面對一項管有危險藥物罪，阮則面對一項販運危險藥物罪，控罪指兩人於去年2月21日在新屯門中心3座地下電梯大堂犯案，涉及兩個小袋共重1.13克氯胺酮。

裁判官水佳麗指，男被告陳天賜（47歲）自辯供稱落街打機及抽煙，未有打算用錢，亦不認識案中與女被告阮嘉欣（21歲）同行的姓蘇男子，兩人只是向他問路。水官質疑其說法，指若陳不打算用錢，為何被捕時身上被搜出250元，不認識蘇及阮又為何與蘇交收紙張，裁定陳的說法不可信，裁定罪成。陳此前並無案底。

至於阮，她自辯曾稱對毒品交易不知情，蘇當時是她的男友，按習慣蘇會將金錢交給她管理，故她被捕時手袋中搜出蘇給她的逾2,100元。裁判官認為她有可疑，但涉案毒品交易過程只有5秒，阮未有參與，雖然包裹毒品的紙巾有阮的DNA，但證據上無法證實阮對毒品交易知情，裁定罪脫。

根據審訊期間證供，與陳交收毒品和現金的是男子蘇孝廉（譯音），阮只是隨行，但包裹毒品的紙巾上有阮的DNA。據庭外了解，蘇今年中已承認販毒罪，被判監禁。

【案件編號：TMCC1687/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！