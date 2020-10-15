科大首推「延伸主修」課程架構 報讀學生可同時學AI兼如期4年畢業

人工智能（AI）近年成為不少國家及企業的重點發展項目，不少大學均積極推廣有關課程。科大宣佈將於下學年推出「Major+x」（延伸主修）課程架構，來年大學聯招報讀理學或工程的學生中，其中近200個學生可選擇修讀新架構，可優先修讀至少7科AI相關課程。科大指，新架構除保證同學能學習AI知識外，亦毋須如雙主修課程般要花5年時間完成，相信會受同學歡迎。

科大首席副校長資深顧問、計算機科學及工程學系教授龐鼎全表示，AI、金融科技及數據科學等新興專業領域，現時雖未能成為獨立學科，但相關課程近年深受不同學系學生歡迎，故科大希望透過新課程架構，讓學生既掌握傳統應用學科知識，亦可同時學習這些新興知識，並將其與應用學科結合。

龐又稱，「Major+x」比雙主修課程所需學分來得少，同學可在4年內畢業。他預料校方未來將推出更多新架構課程，如數據科學及金融科技等。

科大本科招生及入學事務處處長劉夢琳表示，首年「Major+x」課程架構選擇以AI作為試行項目（Pilot Programme），經大學聯招入讀的40個理學A組（即選擇數學、物理及海洋科學為主修），及150個工程學院一年級生，可優先選擇總計約21至24個學分的AI課程，學生亦須完成一個將AI應用至其主修科的統整項目（Capstone Project）。

劉表示，新架構並非拔尖（Elite）課程，收生最低要求為3332+33，與兩個課程現時的收生要求相若。不過劉相信新架構會獲同學青睞，最終收生分數或有上升空間。

科大將於本周六（17日）舉行網上本科資訊日，屆時亦會介紹有關課程及新課程架構。

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