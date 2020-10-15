習暗褒父提案設深圳特區

【本報訊】習近平昨在深圳經濟特區成立40周年講話中，特別提到深圳特區的成立是始於1979年有「廣東省委負責人」向中央領導同志提出推進改革開放的建議，他口中的「廣東省委負責人」，就是他的父親、時任廣東省委第一書記習仲勛。前兩名出席深圳「逢十慶典」的領導人江澤民和胡錦濤均沒有提到廣東省委書記在深圳特區成立時的角色，今次是首次有領導人在慶典給回「名份」習仲勛。

僅稱「廣東省委負責人」

習近平在講話中婉轉地表達，現在繁榮的深圳特區成立都是由他的父親習仲勛提案，「1979年4月，廣東省委負責人向中央領導同志提出興辦出口加工區、推進改革開放的建議。鄧小平同志明確指出，還是叫特區好」。當時廣東有兩名省委書記，第一書記是習仲勛，第二書記是楊尚昆。

本報翻查紀錄，過去深圳經濟特區成立20周年及30周年時，分別出席活動並發表講話的時任中國領導人江澤民和胡錦濤都沒提到「廣東省委負責人」，江澤民在20周年慶典時的講法是「鄧小平同志創造性地提出建立經濟特區」，沒提到廣東省委角色。胡錦濤則是說「在鄧小平同志親自關懷下，黨中央、國務院決定興辦深圳、珠海、汕頭、廈門經濟特區」，以及講到深圳「是鄧小平理論和『三個代表』重要思想以及科學發展觀的實踐成果」。

這次已非中共首次把習仲勛塑造成深圳特區之父，前年中國改革開放40周年一個展覽中，一幅作品把習仲勛放在畫中央，向鄧小平等領導提案成立深圳經濟特區，刻意凸顯習仲勛角色，引來爭議。