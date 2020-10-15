防暴硬闖揭淘大黑箱管理 改革派出戰誓光復業委會

去年9月14日，防暴警員衝入淘大花園平台及商場，居民不滿管理公司及業委會處理不善，一度包圍管理處，更自發組成關注組參選業委會，重奪話語權。擁有4期共19座的淘大花園，業委會組成複雜，每次換屆要經歷24場選舉，今年更因疫情一拖10個月至明天（16日）重啟，關注組呼籲街坊踴躍表達聲音，「當你有自己權利，但你放棄咗，到你後悔嘅時候，冇人幫到你」。

淘大關注組於去年淘大9.14事件後成立，發言人陳先生表示，成員原本只不滿當日管理公司及業委會的處理手法，「防暴衝咗入嚟，其實我哋經常性唔想佢哋入嚟……經歷咗咁多政治事件，我哋想保護自己，點保護呢？」

其後關注組發現屋苑存在不少問題，包括管理費偏高、屋苑事宜主要由聯會決定，但欠缺會議紀錄，業主亦一度無法旁聽會議，「有舊業委話，你哋想入嚟，你哋咪參選入嚟囉」。關注組遂派員出選，「個演變係由一個社會問題，變咗社區問題，跟住係業委問題，越搵越多」。

要贏得大多數席位 方有望進入決策核心

關注組要進入聯會並不容易。分4期興建的淘大花園有近5,000戶，以第一期共7座為例，每座業主首先選出2名委員及2名後補委員，即第一期業委會共有14名委員，他們再互選第一期的正、副主席。各期正、副主席自動加入由第一至第四期聯合的「業委會聯會」，最後再選出聯會主席。換言之，關注組需在各座選舉中，贏得大多數委員席位，才有望以期數的正副主席身份進入聯會，進入決策核心。

上屆聯會主席為時任區議員葉興國，去年區議會選舉，葉大敗於公民黨的李軍澤，結束長達25年的淘大區議員任期。屬建制派的葉歷任聯會主席多年，擁有一定鐵票，今次亦有參選。

第一期暫取得半數席位 明日選舉「決勝」

新一屆業委會選舉原定今年1月初進行，但受疫情影響，只完成第一期首6座的選舉便中斷。上月28日管理處突然通知重啟選舉，除第四期外，包括第一期Ｇ座、第二期及第三期，共10場選舉會集中在未來3日內（16至18日）舉行。關注組於第一期首6場選舉已贏得半數，餘下的G座選舉，將是第一期的決勝關鍵，選舉明日進行。

已勝出第一期E座的陳先生指，1月選舉時，曾有管理員上門要住戶遞交授權票，指可授權予信任人士或上屆業委，經關注組投訴後才停止。他又指，日前有管理員着業主直接授權予葉興國投票，惟管理公司否認。

恒隆不允關注組屋苑內宣傳

防暴警員可自由進出淘大花園，身為業主的關注組成員，卻連拉票亦有困難。管理公司恒隆不允許他們在屋苑內宣傳，又阻止他們將單張放入住戶信箱；關注組只能每日在屋苑外圍擺街站，又眾籌郵遞費用，逐一在宣傳單張寫上地址直接寄到住戶信箱。

選戰被疫情拖延又突然重啟，陳認為多少影響選情，「1月嗰時幾有士氣，慢慢會冷卻咗，慢慢會冇咗件事」，希望街坊能多關注自己居住的地方，以選票表達意見，「漠不關心係一個大問題……關注返住嘅地方，令到呢個社區健康啲」。

恒隆未有正面回應疑有管理員為上屆業委拉票，僅指淘大花園管理處作為物業管理人，遵循大廈公契及《建築物管理條例》，確保業委會選舉在公平的情況下進行；並指因本年初選舉期間，曾接獲多個業戶投訴有人於地下大堂進行選舉活動，故現時改為讓有意參選的業戶在地下大堂張貼意向書作自我介紹。

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